Для подачи заявления на важную выплату осталось менее 2 недель: когда последний день

У украинцев осталось менее 2 недель для подачи заявления на получение финансовой помощи в 5000 грн "Пакет школьника" – она предназначена родителям первоклассников для облегчения обеспечения тех всем необходимым для школы. Последним днем установлено 15 ноября.

Об этом сообщили в Дії. Там отметили, что в настоящее время:

Более 197 000 родителям согласовали выплаты.

Свыше 188 000 родителей получили средства на свою "Дія.Картку".

"Родители первоклассников, напоминаем: 15 ноября – последний день, чтобы подать заявление о "Пакет школьника". Успейте получить 5000 грн", – говорится в сообщении.

Как подать заявление в Дії

Обновите Дію и авторизуйтесь.

Далее выберите: "Помощь от государства" – "Пакет школьника".

Выберите ребенка, на имя которого подаете заявление

Укажите или выберите "Дія.Картку".

Подпишите заявление Дії.

Отправьте.

"Готово. Денежные средства поступят в течение 14 дней после одобрения заявления", – рассказали в Дії.

На что можно потратить выплату

В то же время, подчеркивается, потратить деньги можно на ряд предметов, необходимых школьнику. В частности:

Одежду.

Обувь.

Канцтовары.

Учебники.

Детскую литературу.

