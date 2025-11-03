УкраїнськаУКР
Для подачи заявления на важную выплату осталось менее 2 недель: когда последний день

Роман Костюченко
Купюры по 500 грн в руках. Иллюстрация

У украинцев осталось менее 2 недель для подачи заявления на получение финансовой помощи в 5000 грн "Пакет школьника" – она предназначена родителям первоклассников для облегчения обеспечения тех всем необходимым для школы. Последним днем установлено 15 ноября.

Об этом сообщили в Дії. Там отметили, что в настоящее время:

  • Более 197 000 родителям согласовали выплаты.
  • Свыше 188 000 родителей получили средства на свою "Дія.Картку".

"Родители первоклассников, напоминаем: 15 ноября – последний день, чтобы подать заявление о "Пакет школьника". Успейте получить 5000 грн", – говорится в сообщении.

Для подачи заявления на получение финансовой помощи в 5 000 грн осталось менее 2 недель

Как подать заявление в Дії

  • Обновите Дію и авторизуйтесь.
Как подать заявление в Дії на выплату 5000 грн на школьника
  • Далее выберите: "Помощь от государства" – "Пакет школьника".
В Дії выберите: Помощь от государства – "Пакет школьника"
  • Выберите ребенка, на имя которого подаете заявление
  • Укажите или выберите "Дія.Картку".
  • Подпишите заявление Дії.
  • Отправьте.
После заполнения заявление нужно отправить

"Готово. Денежные средства поступят в течение 14 дней после одобрения заявления", – рассказали в Дії.

На что можно потратить выплату

В то же время, подчеркивается, потратить деньги можно на ряд предметов, необходимых школьнику. В частности:

  • Одежду.
  • Обувь.
  • Канцтовары.
  • Учебники.
  • Детскую литературу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ряде украинских регионов возобновили прием заявок по программе еМалятко. Теперь можно оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка, в том числе и на выплату 7 689 гривен от государства.

