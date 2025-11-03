Для подачи заявления на важную выплату осталось менее 2 недель: когда последний день
У украинцев осталось менее 2 недель для подачи заявления на получение финансовой помощи в 5000 грн "Пакет школьника" – она предназначена родителям первоклассников для облегчения обеспечения тех всем необходимым для школы. Последним днем установлено 15 ноября.
Об этом сообщили в Дії. Там отметили, что в настоящее время:
- Более 197 000 родителям согласовали выплаты.
- Свыше 188 000 родителей получили средства на свою "Дія.Картку".
"Родители первоклассников, напоминаем: 15 ноября – последний день, чтобы подать заявление о "Пакет школьника". Успейте получить 5000 грн", – говорится в сообщении.
Как подать заявление в Дії
- Обновите Дію и авторизуйтесь.
- Далее выберите: "Помощь от государства" – "Пакет школьника".
- Выберите ребенка, на имя которого подаете заявление
- Укажите или выберите "Дія.Картку".
- Подпишите заявление Дії.
- Отправьте.
"Готово. Денежные средства поступят в течение 14 дней после одобрения заявления", – рассказали в Дії.
На что можно потратить выплату
В то же время, подчеркивается, потратить деньги можно на ряд предметов, необходимых школьнику. В частности:
- Одежду.
- Обувь.
- Канцтовары.
- Учебники.
- Детскую литературу.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ряде украинских регионов возобновили прием заявок по программе еМалятко. Теперь можно оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка, в том числе и на выплату 7 689 гривен от государства.
