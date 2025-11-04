Украинцам будут раздавать по 1 тыс. грн на зиму: когда и как подать заявку

Украинцы смогут подать заявку на выплату 1000 грн в рамках "Зимней поддержки" с 15 ноября, деньги можно потратить на коммунальные услуги, продукты, лекарства и транспорт. Социально уязвимые категории получат дополнительно 6500 грн для критически важных потребностей.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин на встрече с журналистами. По его словам, правительство ожидает примерно 10 миллионов обращений.

Для этих выплат в государственном бюджете уже предусмотрено 14 млрд грн."Как и в прошлом году, это будет тысяча гривен. Также дополнительно будут выплаты по 6500 грн для уязвимых слоев населения", – объяснил Улютин. После обработки заявлений все средства планируют начислить уже в декабре, чтобы граждане могли использовать их в период наибольших расходов – на отопление, продукты, лекарства и транспорт.

Программа "Зимняя поддержка" вводится уже второй раз. Она была создана по инициативе президента Владимира Зеленского, который поручил правительству помочь людям во время отопительного сезона, когда растут коммунальные платежи и бытовые расходы.

Помощь будет предоставляться всем гражданам Украины, которые подадут заявку, независимо от места жительства, кроме тех, кто постоянно находится за границей. Как и в прошлом году, деньги можно будет получить через приложение Дія или в отделениях "Укрпочты" – для людей, которые не пользуются смартфонами. Родители также смогут оформить выплаты за детей, подав отдельную заявку для каждого ребенка.

На что можно потратить 1000 гривен

оплату коммунальных услуг;

покупку продуктов питания и лекарств;

пополнение мобильного счета или оплату интернета;

транспортные расходы или другие необходимые платежи.

Прошлой зимой большинство граждан тратили выплату именно на коммуналку, а часть – перечисляла средства на благотворительность, поддерживая военных и гуманитарные инициативы. Кроме базовой тысячи, правительство предусмотрело разовую помощь в 6500 грн для социально уязвимых категорий населения. Ее получат:

малообеспеченные семьи;

дети, над которыми установлена опека;

детские дома семейного типа;

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

одинокие пенсионеры.

Ожидается, что процесс подачи заявки в 2025 году будет таким же, как и в прошлом году. Чтобы получить помощь онлайн, нужно:

открыть раздел "Услуги" → "Зимняя поддержка" в приложении Дія;

заполнить короткую форму с персональными данными;

добавить банковскую карту, на которую будут зачислены средства;

подписать заявку электронной подписью и отправить ее.

