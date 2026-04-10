Фейковые инвалидности для получения пенсий и выезда за границу: правоохранители разоблачили схему на полмиллиона гривен

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении шести человек. По данным следствия, они получили поддельные справки об установлении инвалидности, на основании которых впоследствии обратились в Пенсионный фонд для назначения ежемесячных выплат.

От этих действий государству был нанесен ущерб на более 530 тысяч гривен, однако они уже возмещены. Эти "липовые" справки они получили от членов одной из межрайонных МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) города Львова, сообщает Офис Генерального прокурора (ОГП).

На скамье подсудимых окажутся шесть человек, среди них:

три женщины, в возрасте 39, 40 и 50 лет из Львовского, Яворивского и Дрогобычского районов;

три мужчины – 45-летний львовянин, 47-летний жителя Золочевщины и 39-летний жителя Прикарпатья.

Следствие установило, что в апреле-августе 2022 года обвиняемые получили от членов одной из межрайонных МСЭК Львова поддельные справки об установлении III группы инвалидности. На их основании они обратились в Пенсионный фонд для назначения ежемесячных выплат.

Кроме того, двое мужчин на основании этих документов смогли выезжать за границу: один из них выехал один раз, другой – 13 раз. При этом, ни один из обвиняемых не имел законных оснований для получения группы инвалидности, а военнообязанные мужчины – права легально выезжать за пределы страны.

Всех шестерых подозревают по статьям Уголовного кодекса Украины (УКУ):

части 1 статьи 190 УКУ (мошенничество) – завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказание – ограничение свободы на срок до 3 лет;

часть 1 статьи 358 УКУ (подделка документов) – подделка удостоверения или другого официального документа, который предоставляет определенные права или освобождает от обязанностей, с целью его использования, наказание – ограничение свободы на срок до 2 лет;

часть 4 статьи 358 УКУ (использование поддельного документа) – непосредственное использование заведомо поддельного документа, санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет;

часть 5 статьи 27 УКУ (пособничество).

"Сегодня мы имеем не только переданное в суд дело, но и полное возмещение нанесенного государству ущерба. Ни одна "купленная" справка не способна защитить от правосудия, когда мошенничество становится очевидным", – сказала прокурор Татьяна Карпова.

Также ОГП отчитывается, что отдельно в судах уже находятся обвинительные акты в отношении медицинских работников, которые выдавали фиктивные документы. Им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу и служебный подлог:

часть 3 статьи 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) – действия, совершенные организованной группой или совершенные из корыстных побуждений, наказание – лишение свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества;

часть 1 статьи 366 УК (служебный подлог) – внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, другой подлог официальных документов, а также составление и выдача заведомо ложных официальных документов, наказание – ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

часть 1 статьи 28 УК (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору) – совершение преступления несколькими лицами, которые заранее договорились о его совместном совершении

