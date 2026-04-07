"Заработали" почти 1,5 млн грн на трагедии: в Украине разоблачили схему присвоения средств, которые шли на восстановление

Во время восстановления дома в Умани, разрушенного российским ракетным ударом, разоблачили схему присвоения более 1,4 млн грн из-за завышения объемов работ в документах. Экс-директор подрядной компании и инженер технадзора получили подозрения, однако окончательную вину определит суд.

Об этом сообщает Офис Генарального прокурора Украины (ОГП). Речь идет о девятиэтажном жилом доме, который был уничтожен ракетным ударом в апреле 2023 года.

Тогда трагедия унесла жизни 23 человек, среди которых было шестеро детей, и стала одной из самых болезненных для города. После разрушения дома государство выделило средства на его восстановление. Однако вместо полноценной реконструкции часть этих денег, по данным следствия, могла быть присвоена из-за манипуляций с документами

По информации Черкасской областной прокуратуры, ключевую роль в схеме играл бывший директор подрядной компании, которая выполняла работы по восстановлению. В 2023-2024 годах предприятие получило контракты по результатам тендеров. Однако во время выполнения работ, как установило следствие, руководитель вносил в официальные акты недостоверные данные.

В частности, он завышал объемы выполненных работ, включал в отчетность работы, которые фактически не были выполнены и оформлял документы так, чтобы они выглядели полностью завершенными. Все эти акты подписывались и становились основанием для перечисления бюджетных средств.

В период с апреля по декабрь 2024 года на счета подрядчика были перечислены средства на основе поддельных или недостоверных документов. После проведения экспертиз выяснилось, что часть работ либо не выполнялась вообще, либо выполнялась лишь частично. Несмотря на это, они оплачивались в полном объеме.

По оценкам следствия, в результате таких действий было незаконно получено более 1,4 млн гривен. Бывшему директору предприятия инкриминируют присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог. Кроме этого, подозрение получил инженер технического надзора.

Его обвиняют в служебной халатности, поскольку именно он должен был контролировать качество и объемы выполненных работ. Масштабные разрушения требуют огромных финансовых ресурсов, и именно такие проекты часто становятся зоной риска для злоупотреблений.

