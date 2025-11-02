"Это европейская практика": в "Укрзалізниці" объяснили идею с бесплатными поездками

Программа "3000 километров" от "Укрзалізниці" призвана разгрузить пиковые периоды и будет распространяться на поездки дальнего следования, чтобы делать важные путешествия доступными, в том числе и тем, кому на это сегодня не хватает средств. Она стартует параллельно с системной государственной поддержкой пассажирских перевозок УЗ – компенсацией от государства реальной себестоимости билетов, что является европейской практикой.

Подробнее о том, как будет работать инициатива, объяснила пресс-служба компании. Представители "Укрзалізниці" пошутили, что получили 3000 вопросов о "3000 километров".

Где возьмутся билеты на поезда, которых и так не хватает?

Украинцы смогут получить бесплатный билет не в пиковые часы (или периоды), а в менее нагруженные, когда свободных мест достаточно.

К примеру: в августе, когда сверхсложно взять билеты хоть куда-то, железная дорога перевозит 2,6 миллиона пассажиров, а в феврале – только 1,9 миллиона. Соответственно, во время меньших нагрузок есть возможность дозаполнить места.

Также "километрами" будут поощрять поездки в дни, когда пассажиропоток обычно снижен (например, не в пятницу вечером во Львов, когда едут все, а, скажем, во вторник или утренним поездом за "километры").

В УЗ объяснили, что даже без дополнительных рейсов они могут предложить до 200-250 тысяч мест в месяц в подобные периоды низкого спроса.

"Фокус программы будет на том, чтобы помочь жителям прифронтовых общин, которые больше всего страдают от обстрелов и обесточиваний: поездки за "километры" будут доступны именно для поездов оттуда", – отметила пресс-служба.

Почему именно 3000 километров и как их использовать?

Это расстояние символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут Украины туда-обратно – из Запорожья в Ужгород. Поэтому это "даст возможность открыть страну всем, где бы кто ни жил", заявили в УЗ.

"Программа распространяется на поездки в дальнем сообщении, и, разумеется, речь идет именно о внутренних рейсах и не о премиум-сегменте. Это адресная возможность для тех, у кого есть потребность, а кому не нужно – конечно, могут покупать билеты без изменений.

Вместе с тем думаем и над опциями по неиспользованных километров, чтобы дать возможность их направить с пользой", – объяснили представители компании.

Кто перекроет стоимость бесплатных билетов?

Вместе с этой инициативой в Украине разворачивается системная (пусть пока и частичная) компенсация реальной себестоимости пассажирских перевозок.

В УЗ заверили, что это улучшит финансовую ситуацию для железной дороги, сохранит рабочие места, а вместе с тем – доступность путешествий для всех украинцев.

Дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать за "километры", будут дозаполнять имеющиеся места, поэтому существенно не добавляя расходов. Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, поэтому важно, чтобы все маршруты задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглогодично.

А параллельно будут вводиться дополнительные сервисы для тех, кто готов платить, в категориях СВ, 1 класс, международные поезда. Соответствующие дополнительные доходы тоже будут перекрывать стоимость бесплатных "километров".

Для чего нужно дополнительное финансирование от государства?

"Мы постепенно переходим к европейской модели: государство начало в 2025 и продолжит в 2026 году по крайней мере частично финансировать реальную стоимость пассажирских перевозок.

Это европейская практика и, конечно, для нас в Украине сейчас это очень актуально: большинство "не потянет" билеты по их реальной цене, а сохранять железнодорожные маршруты, в том числе в прифронтовые города, жизненно необходимо. Финансирование нужно, чтобы выплачивать бесперебойно зарплаты железнодорожникам, оперативно восстанавливать инфраструктуру, ехать даже при отсутствии электричества", – объяснили в УЗ.

– 1 ноября президент Украины Зеленский сообщил о подготовке программы, которая даст возможность украинцам бесплатно ездить с помощью "Укрзалізниці".

– Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство также запустит новый пакет помощи "Зимняя поддержка".

