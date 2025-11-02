Бесплатные путешествия, субсидии, выплаты на дрова и не только: Свириденко раскрыла детали 'зимней поддержки' для украинцев

Пакет помощи "Зимняя поддержка", который недавно анонсировал украинский президент, будет включать в себя ранее запущенные программы, а также новые меры поддержки. Среди них, в частности, фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержка ОСМД "для энергоэффективности" и помощь на генераторы, мораторий на отключение света в прифронтовых районах и тому подобное.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, в правительстве "на отдельном совещании с президентом" уже "определили приоритетные направления и компоненты".

Что предлагает правительство

По словам премьера, новые программы уже тестируются. А "уже имеющиеся", которые были запущены еще во времена премьера Шмыгаля, сейчас "расширяются, чтобы больше граждан могли ими воспользоваться". Это, в частности:

"возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму – знакомая украинцам с прошлой зимы" (в свою очередь министр соцполитики, семьи и единства Денис Улютин пояснил, что речь идет об уже привычной "тысяче от Зеленского", а "разовая помощь в размере 6500 гривен" – это другая программа этой же "зимней поддержки");

– знакомая украинцам с прошлой зимы" (в свою очередь министр соцполитики, семьи и единства Денис Улютин пояснил, что речь идет об уже привычной "тысяче от Зеленского", а "разовая помощь в размере 6500 гривен" – это другая программа этой же "зимней поддержки"); новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах , в частности для ВПЛ, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

, в частности для ВПЛ, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей; комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой;

для людей в возрасте 40+ этой зимой; новая программа бесплатных поездок по Украинедля всех граждан от Укрзализныци – 3000 километров.

"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время", – пообещала Свириденко.

Укрзализныця

Относительно последней упомянутой премьером программы – "Укрзализныця" объяснила, почему речь именно о трех тысячах километров. Потому что это "равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине", говорят на предприятии.

"Обойти ближайших – самое важное в эту непростую зиму. И мы очень хотим, чтобы близкие могли обнять защитников, чтобы дети из прифронтовых общин могли немного отдохнуть в лагерях или с семьями и чтобы это было доступно каждому", – отметили железнодорожники.

На предприятии также пообещали рассказать детали уже вскоре, а пока отметили, что среди прочего эта программа "поможет разгрузить пик, потому что она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды".

То есть, очевидно, что непосредственно на новогодние праздники программа не будет действовать.

Деньги на поддержку

Как пояснил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, "новая денежная помощь для украинцев" (вторая программа, которую назвала Свириденко) включает в себя разовую помощь в размере 6500 гривен.

В частности, по шесть с половиной тысяч в рамках новой программы получит каждый ребенок в многодетных семьях (в том числе в семьях с детьми, над которыми установлена опека), дети из малообеспеченных семей, и дети в детских домах семейного типа.

Также эту сумму смогут получить люди с I группой инвалидности из числа ВПЛ и одинокие пенсионеры.

"Эти 6 500 гривен можно будет потратить на продукты питания, лекарства, теплую одежду и коммунальные услуги", – рассказал Улютин.

Вышеупомянутую "тысячу от Зеленского" смогут получить все без исключения граждане Украины. И эти деньги можно будет потратить "на более широкий спектр товаров и услуг по списку, который близок к предыдущему году", пояснил министр. Он также отметил, что как и раньше, деньги будут доступны для расходов как на проезд, так и на лекарства и другие направления.

Компенсация за свет

Также Улютин сообщил, что с 1 ноября стартовала программа, которая дает возможность дать компенсацию на 100 кВт электроэнергии для людей, которые на прифронтовых территориях.

"Это 100 кВт на человека или 300 кВт на семью. Кроме того, есть программа разовой поддержки для закупки твердого топлива для людей на прифронтовых территориях или других льготников", – напомнил министр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, когда президент Владимир Зеленский анонсировал пакет программ по зимней поддержке украинцев, он также уверял, что новое правительство сохранит на зиму фиксированную цену на газ.

