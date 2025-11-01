Зеленский пообещал украинцам бесплатные поездки "Укрзалізницею": что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке программы, которая даст возможность украинцам бесплатно ездить с помощью "Укрзалізниці". На каждого выделят возможность проехать три тысячи километров.

Об этом президент заявил в своем обращении 1 ноября. "Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от "Укрзалізниці" – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", – объяснил он.

Каким образом можно будет воспользоваться поездками и сколько придется на это выделить средств из государственного бюджета, не известно.

"Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу", – сказал президент.

Тем временем "Укрзализныця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь идет, в частности, о Львове и Черновцах. В компании намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или интерсити до Вены, Праги, Кракова, Варшавы – это точно может выигрывать", – рассказал председатель правления компании Александр Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине открыли первую новопостроенную евроколею Чоп – Ужгород, которая уже с 12 сентября позволит осуществлять прямые рейсы в города ЕС (Европейский Союз). Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы.

