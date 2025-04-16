Экс-замглавы Офиса президента получил подозрение за крупную взятку: названо имя

Правоохранители разоблачили бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины (2019-2024 гг.) на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. Ему уже объявили о соответсвующих подозрениях. Имя бывшего чиновника не называется, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет об Андрее Смирнове.

Видео дня

Об этом сообщил сам журналист. "Смирнову сообщили о подозрении в двух правонарушениях", – говорится в сообщении.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) отметили: в период с 2019 по 2021 года подозреваемый незаконно приобрел наличку, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. На это он передал бенефициару общества, владевшего землей по застройку, 6,5 млн грн.

"Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество. А после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо", – рассказали в НАБУ.

В то же время, отметили там, в 2022 году подозреваемый извлек неправомерную выгоду от владельца строительной компании – в виде работ и услуг по строительству одного из домов на побережье на сумму 100 тыс. долларов. За это он должен был:

посодействовать принятию Антимонопольным комитетом (АМКУ) решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент застройщика;

в новом тендере – обеспечить победу этого застройщика.

Описание:

"Топ чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ впоследствии принял "нужное" решение", – рассказали в НАБУ.

Также Смирнову инкриминируют незаконное обогащение. В НАБУ и САП сообщили, что в период с 2020 по 2022 годы подозреваемый обзавелся активами на 17,1 млн грн.

Отмечается, что он приобрел два автомобиля (Mercedes-Benz и Volkswagen). А также:

два мотоцикла (Honda и BMW);

три паркоместа в Киеве;

квартиру в престижном ЖК во Львове;

земельный участок на Закарпатье.

При этом у Смирнова были сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляет 15,7 млн грн.

Андрей Смирнов занимал должность заместителя главы ОП с 10 сентября 2019-го по 29 марта 2024 года.

Адвокат, в 2014-м начал политическую карьеру. Баллотировался в народные депутаты от избирательного округа № 49 в Донецкой области как самовыдвиженец. На местных выборах 2015 года прошел в Днепропетровский областной совет от партии "УКРОП".

Работал в органах госвласти и местного самоуправления, а также в Службе безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, предпринимателя Татьяна Глиняная, подозреваемую в хищении более 733 млн грн на поставках продуктов питания для ВСУ, объявили в международный розыск. Она выехала за границу в 2023 году, сейчас идет процедура ее розыска и привлечения к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!