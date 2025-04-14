Скандальную предпринимательницу, которая поставляла "яйца по 17 гривен", объявили в розыск: что инкриминируют подозреваемой

Предприниматель Татьяна Глиняна, подозреваемая в хищении более 733 миллионов гривен на поставках продуктов питания для ВСУ, объявлена в международный розыск. Она выехала за границу в 2023 году, и сейчас идет процедура ее розыска и привлечения к ответственности.

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Об этом сообщает журналист Олег Новиков. Она не появлялась на допросы, невзирая на неоднократные вызовы, и, как установили следователи, еще в 2023 году выехала за пределы страны.

Именно поэтому сейчас идет процедура объявления ее в международный розыск. Если эти действия не принесут результатов – НАБУ инициирует специальное досудебное расследование. Об исчезновении Глиняной и ее уклонении от участия в процессуальных действиях сообщил руководитель Первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Он подчеркнул, что, в отличие от нее, четверо других подозреваемых по делу находятся в Украине, и к ним уже готовятся меры пресечения – вероятнее всего, содержание под стражей с возможностью внесения залога. Речь идет об одном из самых громких дел последних лет – так называемом деле о яйцах по 17 гривен.

В январе 2023 журналисты обнаружили, что Министерство обороны заключило многомиллиардный контракт с компанией с уставным капиталом всего 1000 гривен. При этом цены в сделках значительно превышали рыночные – в частности, яйца закупали по 17 гривен, картофель по 22 гривны за килограмм.

Эти товары поставлялись в состав так называемых "комплектов питания", где под одним контрактом могли манипулировать ценами на составляющие, ведь средняя стоимость формировалась со всего каталога, а не только популярных позиций. НАБУ обнаружило, что в результате такой схемы две компании, которые, по данным следствия, контролировались одной владелицей, незаконно получили прибыль более чем в 733 миллиона гривен. Часть этих средств была выведена из Украины, оформляя это как дивиденды или финансовую помощь другим связанным фирмам.

Видео и аудиозаписи, обнародованные НАБУ и САП, свидетельствуют о том, что фигуранты дела в панике реагировали на расследование и начали снижать цены, что само по себе стало подтверждением манипуляций.

По данным журналистских расследований, деньги могли быть использованы для приобретения недвижимости – в частности, гостиниц в Хорватии. Также стало известно, что Татьяна Глиняна фигурировала в коррупционных скандалах. В 2020 году ее фирма устроила информационное давление на конкурентов на тендерах Минюста, а с декабря 1995 года она возглавляла одну из крупнейших бизнес-групп, поставлявших продукты для армии.

Глиняную связывают с компаниями "Премиум компании", "Укрпродакорд ВР", "Гранд консалт" и другими. На тендерах они регулярно получали заказы на миллионы, а одна из фирм продавала Минобороны бутылированную воду по 15 грн. за литр – при том, что "Оболонь" поставляла ее по 3,9 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Николаевской области компания, созданная два месяца назад, выиграла тендер почти на миллиард гривен для обслуживания дорог. При этом компания может быть связана с бывшим руководителем Службы автомобильных дорог области.

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