НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю руководителя ОП Смирнову: в чем причина

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову. У него был проведен обыск.

Об этом 22 мая сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Возможно, дело касается незаконного обогащения, хотя подробностей пока нет.

Официальной информации пресс-служба НАБУ по состоянию на 14:00 не публиковала.

"Вручение подозрения и обыск прошли быстро и деликатно – к детективам замечаний нет", – сказал Смирнов в комментарии СМИ, подтверждая свой статус подозреваемого в расследовании НАБУ. Он добавил, что это событие "анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами".

Смирнов утверждает, что закон не нарушал. "Для меня ничего необычного не произошло. Такие уж у нас современные реалии политики. Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами", – сказал он.

Андрей Смирнов занимал должность заместителя главы ОП с 10 сентября 2019-го по 29 марта 2024 года.

Адвокат, в 2014-м начал политическую карьеру. Баллотировался в народные депутаты от избирательного округа № 49 в Донецкой области как самовыдвиженец. На местных выборах 2015 года прошел в Днепропетровский областной совет от партии "УКРОП".

Работал в органах госвласти и местного самоуправления, а также в Службе безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в суд ранее направили обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. В коррупционном преступлении также фигурируют доверенное лицо Роман Китнер, предприниматель Сергей Кривой и двое его сообщников – Николай Лукашик и Александр Крошка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!