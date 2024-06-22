Двухэтажный дом на самом берегу моря стоит меньше, чем "хрущевка" в Киеве: в чем особенность и как выглядит

В Одессе на берегу моря рыболовный домик (без фундамента) площадью 110 квадратов продается за 43 тыс. долларов. Это меньше, чем стоит квартира в киевской "хрущевке" недалеко от метро.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "В Одессе-411 батарея/Дубовая роща/Дача Ковалевского. Хорошее место, много площади – 100 м.кв., два этажа, 3 спальни, кухня, санузел, видовая терраса, асфальтированный подъезд, развитая инфраструктура", – говорится в объявлении.

Цены на вторичном рынке

За последние полгода выросли цены и на вторичном рынке столичного жилья. В конце мая средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляла 57 730 грн, что почти на 5 000 грн больше, чем за шесть месяцев раньше.

Для однокомнатных квартир чаще всего выставляют стоимость квадратного метра в 54 000 грн, что составляет 8,4% объявлений о продаже. В самом дешевом сегменте найти квартиры по цене квадратного метра в 15 000 грн достаточно сложно – таких объявлений всего 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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