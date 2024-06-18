Украинцы обязаны заплатить налоги даже за старые квартиры: как заполнить декларацию

У украинцев несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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Кому нужно платить и как заполнить декларацию на квартиры и дома, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто и сколько должен оплатить

Платить нужно тем, кто владеет жильем, площадь которого превышает норму. И платится только за превышающие ее квадраты. Да, норма для квартиры составляет 60 кв. м, а для дома – 120 кв. м.

Максимальный размер налога не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр площади. Поскольку в 2023 году минимальная зарплата составляла 6700 гривен, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн. (6700×1,5%). Подробнее об этом читайте в нашем другом материале.

Тип декларации

Как пояснили в Государственной налоговой службе (ГНС), для декларирования налоговых обязательств в текущем году предоставляется декларация по типу Отчетная - напротив этого типа в документах необходимо оставить соответствующую отметку. Также указывается ее порядковый номер - 01.

Если после представления отчетной декларации и до 20 февраля включительно возникла необходимость уточнить или изменить данные объектов или базы декларирования, налоговых обязательств и т.п. по этой же территориальной общине, плательщик может подать новую отчетную декларацию. В таком случае необходимо будет оставить отметку напротив Отчетная новая. В таком случае ее порядковый номер будет 02.

При этом необходимо указать регистрационный номер декларации. Его можно найти в меню "Перегряд отчетности" в Электронном кабинете налогоплательщика на сайте ГНС.

Отчетный период

Отчетный период – год, за который подается декларация. Он указывается в строке 2.1.

Поле "начиная с" заполняется в случае представления отчетной или отчетной новой декларации за объекты недвижимого имущества, приобретенные в течение отчетного года. В графе указывается первое число месяца, в котором возникло право собственности на объект. Число и год указываются арабскими цифрами, а для чисел из одной цифры в первом поле указывается ноль (01-09).

Если налог взимается при других условиях, в поле "начиная с" указывается дата вступления в силу такого решения. Это может быть день его официального обнародования или более поздняя дата, если она указана в решении.

Уточняющий орган

Название уточняющего органа указывается в строке 4. Это должен быть орган, обслуживающий территориальную общину, на территории которой расположена декларируемая недвижимость.

Сводная информация, дополнение

Сводная информация указывается в строках 5.1-5.4 ( декларирование объектов жилой недвижимости ) и 6.1-6.4 ( декларирование объектов нежилой недвижимости ). Кроме того, неотделимой частью декларации является Приложение 1 и 2 : расчет в части объектов жилой и нежилой недвижимости соответственно. Их количество указывается в строке 7. В данном случае необходимо в строке 8 предоставляются дополнения с указанным номером дополнения и их непосредственным содержанием.

Конечная часть и приложения к декларации

В конце налоговой декларации необходимо указать дату представления (формат дд.мм.рррр) и данные лиц, ответственных за ее содержание: руководителя или законного представителя и главного бухгалтера. Если у декларации есть приложения, в них должно быть указано:

порядковый номер декларации ;

; номер расчета (для каждого приложения – отдельный);

(для каждого приложения – отдельный); налоговый номер налогоплательщика ;

; код по КАТОТТГ территориального общества, где расположена недвижимость.

Кроме того, приложения к "отчетной" или "отчетной новой" декларации не могут иметь заполненную строчку 1.2. А "уточняющие" декларации не могут предоставляться с заполненной строкой 1.1. Соответственно, одна декларация не может содержать одновременно приложения с заполненными 1.1 и 1.2 строками. Это будет воспринято за ошибку, и такую декларацию могут отклонить.

Расчетная часть

Графа 2 раздела I – место для кода типа объекта, в соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений. Если в документах на недвижимость не указан код, то он выбирается самостоятельно и должен максимально соответствовать типу недвижимости в документах. Например, в классификаторе нет кода для квартир в многоквартирных домах, поэтому для них выбирают код 1122.1 ("Дома многоквартирной массовой застройки").

Место расположения недвижимости

Графы 3 и 4 раздела I – место для кода по КАТОТТГ населенного пункта и адреса декларируемого объекта. Если недвижимость находится за пределами населенного пункта, указывается код за КАТОТТГ, а адрес указывают условно: "за пределами села…".

Когда код населенного пункта определить невозможно, указывается код по КАТОТТГ территориального общества, указанного в "шапке" приложения. Адрес указывается условно: "территория ... территориального общества". Если же информация о расположении недвижимости в документах вообще отсутствует, указывается код населенного пункта и адрес фактического местоположения.

Регистрационные данные, площадь и другие данные

Регистрационные данные (права собственности) объекта недвижимости указываются в графах 5-7 раздела I. Это регистрационный номер, дата регистрации или прекращения прав собственности и доля общей площади недвижимости, если она находится в общей собственности. А в 9 графе указывается общая площадь объекта в кв.м. Также есть другие графы:

10-13 – количество месяцев нахождения имущества в собственности в каждом конкретном квартале;

в каждом конкретном квартале; 14 – ставка налога ;

; 15 – минимальная зарплата по состоянию на 1 января отчетного года;

по состоянию на 1 января отчетного года; 16 – применение 1 подпункта 7 пункта 266 статьи Налогового кодекса (отсутствует в приложении 2 для объектов нежилой недвижимости).

17 – годовая сумма налога, рассчитываемая по формуле: графа 9 х графа 14 х графа 15/100 + графа 16 ;

; 18-22 – налоговая льгота ;

; 23-27 – сумма налогового обязательства (авансовые взносы за соответствующий квартал).

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