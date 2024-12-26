Добровольцы будут получать пенсии наравне с другими военными: какие суммы ждать и что для этого нужно

Добровольцы, служившие в начале вторжения, получат пенсии на уровне военных: от 12000 до 15000 грн в зависимости от группы инвалидности. Семьи погибших добровольцев получат ежемесячные выплаты до 7 300 грн и единовременную помощь 15 млн грн.

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Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько в эфире телемарафона. Верховная Рада Украины недавно приняла закон, приравнивающий пенсионное обеспечение добровольцев, служивших во время начала полномасштабного вторжения России, к уровню военнослужащих.

Это решение стало важным шагом в поддержке защитников, вставших на защиту государства в критический момент, но не формально оформленных в ряды Вооруженных сил. Закон также предусматривает пенсионные выплаты членам семей погибших добровольцев.

Кому будут принадлежать пенсии на уровне военных

Согласно новому закону, право на пенсии военного уровня получат несколько категорий лиц. А именно:

добровольцы, служившие с 24 февраля по 25 марта 2022: это касается как участников боевых действий, так и тех, кто получил ранения во время выполнения задач;

это касается как участников боевых действий, так и тех, кто получил ранения во время выполнения задач; члены семей погибших добровольцев: пенсии по потере кормильца получат супруги, мужья, дети и нетрудоспособные родители, проживавшие вместе с добровольцем.

Какие выплаты предусмотрены

Закон предусматривает несколько уровней пенсионного обеспечения. Для добровольцев с инвалидностью:

I группа инвалидности: не менее 15 000 грн. в месяц;

не менее 15 000 грн. в месяц; II группа инвалидности: не менее 12000 грн в месяц;

не менее 12000 грн в месяц; III группа инвалидности: нижний порог также установлен на уровне превышающем обычные гражданские пенсии.

Для семей погибших:

6800 грн на каждого члена семьи.

на каждого члена семьи. 7300 грн, если выплата назначена одному лицу.

Пенсии могут быть больше в зависимости от выслуги лет, стажа и других составляющих. Добровольцы, имеющие статус участников боевых действий, смогут выходить на пенсию на 5 лет раньше обычного пенсионного возраста. Это касается лиц, участвовавших в боевых действиях в гражданском статусе и позже получивших официальное признание.

Что нужно для получения пенсий

подать заявление в Пенсионный фонд Украины: это можно сделать через региональные отделения, Центры предоставления административных услуг или онлайн через портал ПФУ;

это можно сделать через региональные отделения, Центры предоставления административных услуг или онлайн через портал ПФУ; пройти верификацию статуса: добровольцы должны предоставить документы, подтверждающие их участие в боевых действиях, или документы об инвалидности, полученные во время войны;

добровольцы должны предоставить документы, подтверждающие их участие в боевых действиях, или документы об инвалидности, полученные во время войны; для семей погибших: предоставить документы, подтверждающие родственную связь, а также свидетельство о смерти добровольца.

Одноразовая помощь семьям погибших добровольцев

Согласно новому закону, члены семей погибших добровольцев смогут получить единовременную помощь в размере 15 млн грн. Это соответствует сумме, предусмотренной для семей военнослужащих.

Закон вступит в силу после подписания Президентом Украины. Добровольцы и члены их семей смогут подавать заявки на оформление пенсий с начала следующего года. В случае отказа Пенсионного фонда причину должны объяснить в письменном виде, а заявителю предоставляется три месяца для доработки пакета документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заработная плата военных с 1 января не изменится. Действующий размер вознаграждения будет сохраняться согласно утвержденному бюджету на 2025 год.

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