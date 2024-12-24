Зарплаты украинских военных с 1 января: сколько будут платить

В Украине заработная плата военных с 1 января не изменится. Действующий размер вознаграждения будет сохраняться согласно утвержденному бюджету на 2025 год.

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Правда, размер выплат может быть скорректирован с учетом инфляции и повышения цен. Таким образом, зарплаты военных останутся без изменений. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк.

Какие зарплаты получают военные

Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлению Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен; 70 тыс. грн доплаты для находящихся на передовой месяц.

По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц. "Зарплата немного больше 20 тысяч у меня, как у младшего сержанта. У рядового не намного меньше – 21 300 гривен. Зависит от должности. Далее идет доплата за интенсивность боевых действий – по меньшей мере 30 тысяч, максимум 100 тысяч. То есть тот, кто постоянно воюет – 120 тысяч, значит, еще доплата 70 тысяч за пребывание свыше месяца в зоне боевых действий", – объяснил Сазонов в эфире "Новости Live".

Он также добавил, что наибольшие выплаты получают непосредственно находящиеся на первой линии обороны. Кроме того, он добавил, что в силах обороны действуют премии за уничтоженную российскую технику. Однако он назвал этот вопрос "немного тяжелым".

До конца 2024 года минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего составит 33 тыс. грн. Эта сумма состоит из минимального оклада солдата-срочника в размере 20 тыс. рублей. грн и оклада по воинскому званию в размере 13 тыс. грн. грн. Указанные выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн), в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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