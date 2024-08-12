Для украинцев могут ввести ограничения на переводы денег с карты на карту: документ Верховной Рады

В комитете Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендуют Нацбанку усилить мониторинг проводимых операций по счетам физических лиц. А кроме того, ввести ограничения на переводы средств между банковскими картами.

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Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: рекомендации изложены в решении по результатам заслушивания главы НБУ Андрея Пышного.

"Рекомендовать Национальному банку Украины ... определиться с целесообразностью введения ограничений выполнения платежных операций с использованием реквизитов электронных платежных средств", – говорится в рекомендациях. При этом в них подчеркивается: защита интересов добросовестных потребителей в таком случае должна быть обеспечена.

Кроме того, отметили в комитете, Нацбанку следует ввести "более действенные меры воздействия за нарушение требований платежного законодательства". В т.ч., ужесточить требования к:

системам мониторинга операций;

системам управления рисками;

системам внутреннего контроля для поставщиков платежных услуг.

Также в комитете ожидают, что регулятор продолжит работу по выявлению схем использования платежной инфраструктуры в незаконных целях. В т.ч., использование мошенниками счетов физических лиц, от имени которых выполняются платежные операции с целью совершения мошеннических действий (дропов).

Банки ввели ограничения переводов денег с карты на карту

Ранее же украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам (до 100 тыс. грн в месяц).

"Банками были инициированы определенные настройки и ограничения, которые делают невозможным проведение "азартных" транзакций, которые пытаются осуществить клиенты кредитными средствами", – рассказала OBOZ.UA Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу одного из украинских банков.

Она подчеркнула: новые возможные ограничения будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). Затрагивать они будут:

сумму переводов – до 100 тыс. грн в месяц;

количество транзакций – 30 в месяц.

"При этом на счет могут поступать другие средства (заработная плата, пенсия, стипендия, пособие родственников и т.д.). Под такие ограничения не подпадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Таким образом, для рядового картодержателя никаких изменений по существу не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых лимитов, – объяснила Павленко.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем украинцам стали чаще предлагать сдать банковскую карту в аренду за плату и выполнить легкую работу, сразу же получив за нее оплату на карту. Это новая опасная мошенническая схема, которая делает владельца карточки соучастником преступления – в результате, если вовремя не сообщить полиции, он может попасть за решетку.

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