Украинцев будут сажать в тюрьму за "аренду" банковских карт: как избежать ареста

Украинцам стали чаще предлагать сдать банковскую карту в аренду за плату и выполнить легкую работу и сразу же получить за нее плату на карту. Это новая опасная мошенническая схема, которая делает владельца карточки соучастником преступления – в результате, если вовремя не сообщить полиции, он может попасть за решетку.

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Как сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), таким образом мошенники используют украинцев как "денежных мулов", или "дропов". Такие люди помогают запутать следствие, пытающееся установить происхождение средств, полученных незаконным путем.

"Это лица, которые позволяют третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения. Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени", – заявили в Госспецсвязи.

Как правило, через карточки "мулов" перечисляются средства, полученные через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие тяжкие преступления. ответственность – от штрафа и конфискации имущества до лишения свободы. Как правило, "дропы" не осознают, для чего используется их карточка, но, несмотря на это, они становятся соучастниками преступлений и могут понести уголовную ответственность – от штрафа и конфискации имущества до лишения свободы.

Чтобы защитить себя, не следует соглашаться с сомнительными предложениями легкого заработка. А тем, кто стал "дропом", следует немедленно обратиться в Киберполицию и свой банк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев продолжают обманывать мошенники, которые выманивают у них деньги с помощью дейтинговых-платформ. Одной из пострадавших стала жительница Ивано-Франковска, передавшая аферистам почти полмиллиона гривен.

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