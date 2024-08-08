Банки ввели ограничения переводов денег с карты на карту: какой лимит

Украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам (до 100 тыс. грн в месяц).

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала Марина Павленко, ведущая экспертка по финансовому мониторингу одного из украинских банков. Она отметила: ограничения по транзакциям с MMC-кодом соответствуют постановлению Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года.

"Банками были инициированы определенные настройки и ограничения, которые делают невозможным проведение "азартных" транзакций, которые пытаются осуществить клиенты кредитными средствами", – отметила она.

Павленко подчеркнула: новые возможные ограничения будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). Затрагивать они будут:

сумму переводов – до 100 тыс. грн в месяц;

количество транзакций – 30 в месяц.

"При этом на счет могут поступать другие средства (заработная плата, пенсия, стипендия, пособие родственников и т.д.). Под такие ограничения не подпадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Таким образом, для рядового картодержателя никаких изменений по существу не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых лимитов, – объяснила ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка.

Впрочем, украинские банки устанавливали лимиты для денежных переводов с карты на карту и раньше – чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

В частности, основные лимиты на переводы между физическими лицами в ПриватБанке установлены на разном уровне в зависимости от того, получает клиент деньги или отправляет. Однако в любом случае при переводе действует ограничение 29 999 грн за один платеж.

Лимит на переводы между физическими лицами в Монобанке установили следующим образом:

можно перевести на карту украинского банка за одну операцию до 60 тыс. гривен; лимиты на число операций: в день – 50 шт., за 4 дня – 100 шт., в месяц – 150 шт. Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц, определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не более эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, Visa – не более эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.

для P2P переводов на иностранные карточки за одну операцию можно перевести до 30 тыс. грн в эквиваленте, но не менее 1 долл./1 евро/1 грн; разрешено 5 таких операций в неделю и 10 в месяц;

для переводов за границу через SWIFT действует лимит НБУ на инвестиции за границу, переводы внутри этого лимита проводятся при наличии подтверждающих документов: сумма операций не должна превышать 200 тыс. евро в календарный год.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцам стали чаще предлагать сдать банковскую карту в аренду за плату и выполнить легкую работу и сразу же получить за нее плату на карту. Это новая опасная мошенническая схема, которая делает владельца карточки соучастником преступления – в результате, если вовремя не сообщить полиции, он может попасть за решетку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!