Дія в 2026-м запустит минимум 10 новых услуг: что можно сделать через телефон

В Дії в 2026-м украинцы смогут разводиться, оформлять европротокол, регистрировать разрешения на оружие, получать гранты на собственное дело. Всего в приложении появятся около 10 новых сервисов.

Об этом заместитель Министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн персонализированных сервисов Валерия Коваль рассказала в своих соцсетях. О полном перечне запланированных на 2026 год она написала в Threads.

Европротокол

Европротокол в Дії появится в первом квартале 2026 года. Сейчас для оформления европротокола водителям часто приходилось использовать сторонние сервисы или бумажные бланки, а затем отдельно обращаться в страховую компанию. Новая услуга в Дії объединит эти шаги в один процесс.

Разрешения на оружие

Сейчас для получения разрешения на хранение и ношение (регистрация) гладкоствольного оружия необходимо обратиться в Национальную полицию Украины с необходимыми документами. Новая процедура значительно упростит процесс.

eWallet

Это будущий сервис в приложении "Дія", который позволит украинцам безопасно хранить цифровые документы и ID-данные, подтверждать личность онлайн, пользоваться услугами как в Украине, так и в ЕС, и будет интегрироваться в европейскую экосистему электронной идентификации

Развод

Развод в Украине через приложение "Дія" станет доступным в 2026 году для пар без несовершеннолетних детей.

Открытие счета ООО

Новые гранты еРобота

Правительственный проект "еРобота" предусматривает предоставление украинцам грантов для открытия бизнеса, развития предпринимательства и обучения. Он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест.

Регистрация ОО

Расширение услуг для Защитников и их семей.

В то же время в Facebook Валерия Коваль рассказала о появлении двух миллионов пользователей в Дії за 2025 год. "Сегодня в кармане 23,7 млн украинцев – 33 документа и более 65 услуг. Мы максимально упростили взаимодействие с бизнесом: с июня уже 100+ компаний принимают документы в цифре, а люди поделились копиями более 4 миллионов раз", – написала она.

Инновации и ИИ Дія.АІ

Украина – среди лидеров во внедрении искусственного интеллекта в госсекторе. Дія сопровождает каждого украинца на всех этапах жизни: от онлайн-брака до первых документов для малыша; от образовательных сертификатов для детей защитников и поселения в общежития до замены техпаспорта или перерегистрации авто в несколько кликов.

"Важную роль здесь играют ЦНАПы, которые превращают сложные государственные функции в удобный и инклюзивный сервис. В 2026 году мы будем только увеличивать темпы. Европротокол, РНОКПП для детей, пересечение границы через Дию, новые сервисы для ветеранов, их семей и многое другое. Работы много. Но команды Дии и Минцифры продолжают работать и только наращивать темпы", – отметила она.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине действует Единый реестр должников, в котором содержится информация о долгах, по которым открыто исполнительное производство. Среди прочего туда вносятся данные о задолженности по кредитам, оплате услуг ЖКХ, алиментам и т.д. В системе есть информация о задолженности и физических, и юридических лиц.

