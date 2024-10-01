Деньги с карточек части пенсионеров вернут в бюджет: кого коснется новое решение

В Украине у части пенсионеров могут забрать пенсии со счетов, если они их не использовали. Речь идет о пенсионерах, имеющих статус переселенцев.

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Об этом со ссылкой на проект бюджета сообщает издание "На пенсии". Так, в 2025 году с банковских счетов пенсионеров-переселенцев могут изъять неиспользованные пенсионные средства. Такое предложение содержит статья 41 проекта государственного бюджета на следующий год, которую Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Раде.

Речь идет о счетах пенсионеров среди ВПЛ, открытых в Ощадбанке, на которых в течение 12 месяцев не было движения средств (т.е. пенсионер не снимал наличные деньги, не рассчитывался за покупки и не переводил средства).

Кроме того, Кабмин в законопроекте госбюджета на 2025 год предлагает изымать деньги со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, не прошедших физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

Однако такие нововведения, в случае утверждения Верховной Радой госбюджета именно в таком варианте, затронут не все пенсионеры этих категорий. Как пояснили в Министерстве социальной политики, статья 41 касается исключительно ВПЛ, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения. Таким переселенцам пенсионные счета открывали только в Ощадбанке, так что в других банках средств на счетах нет.

Если изъятие выплат произошло, переселенец может обратиться в Пенсионный фонд или Ощадбанк – и выплаты могут возобновить. Однако порядок возобновления выплат должен, прежде всего, утвердить Кабинет Министров Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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