Цена и наполнение "упаковки малыша" в Украине выросла: что входит в бэби-бокс

В Украине семья, у которой родился ребенок, может получить поддержку в виде "упаковка малыша". С 1 января 2024 года его стоимость выросла с 6 816 до 7 689 грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Состав пакета должен пересматриваться каждые 4 года.

Это происходит с учетом экспертного мнения чиновников с привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ.

По результатам обсуждений и фокус-групповых исследований содержимое "упаковки малыша" корректируется, учитываются пожелания родителей.

Из чего состоит бэби-бокс?

Сейчас "упаковка малыша" стала более рационально укомплектованной: увеличено количество или добавлено пользующихся спросом товаров, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшее , из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и проч.

На такую помощь могут претендовать граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, лица, признанные беженцами, или лица, родившие ребенка и нуждающиеся в дополнительной защите.

Помощь от государства могут получить как биологические родители новорожденного ребенка, так и его усыновители, родственники, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине выплачивают помощь гражданам, проживающим в Тернопольской области и не оформлявших статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Такие лица могут получить от Красного Креста зимнюю пособие в размере 9,6 тыс. грн.

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