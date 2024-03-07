Выплаты взрослым и детям: какую финподдержку могут получить украинцы в Чехии

Власти Чехии оказывают помощь украинским беженцам. Поддержка предоставляется в виде денежных выплат, которые считаются необходимыми для удовлетворения основных потребностей жизни, включая пособие на жилье. Денежные средства выплачиваются как на взрослых, так и на детей.

OBOZ.UA расскажет, кто может получить гуманитарную помощь в Чехии.

Денежные выплаты доступны для уязвимых категорий, при этом учитываются все доходы и сбережения заявителей. Денежные выплаты для украинских беженцев в Чехии выплачиваются в таких размерах :

3490 крон (5601 грн) – для детей в возрасте до 6 лет;

4188 крон (6721 грн) – для детей от 6 до 10 лет;

5235 (8402 грн) крон – для детей с ограниченными возможностями;

4860 крон (7800 грн) для взрослых;

7290 крон (11700 грн) – для людей с ограниченными возможностями.

При этом после шести месяцев пребывания в Чехии суммы выплат для некоторых лиц изменятся. Они будут составлять:

3130 крон (5023 грн) – для взрослых;

4860 крон (7800 грн) – для уязвимых взрослых;

7290 крон (11700 грн) – для людей с ограниченными возможностями.

Какие условия предоставления финпомощи в Чехии?

Общий баланс всех банковских счетов считается последним днем предыдущего месяца. Средства, предоставленные интеграционными фондами, ассоциациями или ЮНИСЕФ, не включаются в общий баланс.

Вместе с заявлением на выплату наличными заявители должны предоставить банковские выписки со всех счетов как чешских, так и иностранных. В месяц получения временной защиты граждане Украины могут подать заявление в отделение Трудовой администрации Чехии. После этого заявки можно будет подать только онлайн.

Для получения дополнительной информации или помощи на украинском языке физические лица могут позвонить по специальной линии Центра занятости Чехии по телефону 950 180 100 или написать по электронной почте [email protected].

Как сообщал OBOZ.UA, Ирландия продолжает испытывать огромный наплыв украинских беженцев, для которых в стране Евросоюза не хватает жилья. На этом фоне власти Ирландии готовятся в 5,5 раз снизить помощь новоприбывшим украинским беженцам – с 220 евро в неделю до 38,8 евро, то есть примерно с 9,2 тыс. грн. до 1,6 тыс. грн.

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