Действие временно отключит часть услуг: какие не будут работать. Список
В Украине 24-25 января в будут проводить техническое обновление в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). В связи с этим часть социальных услуг в приложении и на портале Дія временно будет работать с ограничениями или будет недоступна.
Об этом сообщили в Дії. Там отметили, что сразу после завершения технического обновления пользователей проинформируют о возобновлении работы всех сервисов. Граждан просят следить за официальными сообщениями в приложении и на портале.
Какие услуги будут на паузе в приложении Дія
В мобильном приложении Дія временно не будут работать сервисы, связанные с социальными выплатами и статусом ВПЛ, в частности:
- базовая социальная помощь;
- комплексная помощь для ВПЛ;
- изменение адреса фактического проживания ВПЛ;
- отмена справки ВПЛ;
- справка ВПЛ.
Какие услуги не будут работать на портале Дія
Во время технических работ на портале будут временно приостановлены следующие сервисы:
- отмена справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- опека и попечительство над ребенком – регистрация кандидатом;
- регистрация кандидатом в приемные родители или родители-воспитатели;
- подача заявки, чтобы стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;
- консультация по усыновлению ребенка;
- усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета.
Дія готовит обновление: что добавят
Ожидается, что в Дії в 2026 году появятся около 10 новых сервисов. В частности, украинцы смогут разводиться, оформлять европротокол, регистрировать разрешения на оружие, получать гранты на собственное дело.
-
Европротокол
Европротокол в Дії появится в первом квартале 2026 года. Сейчас для оформления европротокола водителям часто приходилось использовать сторонние сервисы или бумажные бланки, а затем отдельно обращаться в страховую компанию. Новая услуга в Дії объединит эти шаги в один процесс.
-
Разрешения на оружие
Сейчас для получения разрешения на хранение и ношение (регистрация) гладкоствольного оружия нужно обратиться в Национальную полицию Украины с необходимыми документами. Новая процедура значительно упростит процесс.
-
eWallet
Это будущий сервис в приложении "Дія", который позволит украинцам безопасно хранить цифровые документы и ID-данные, подтверждать личность онлайн, пользоваться услугами как в Украине, так и в ЕС, и будет интегрироваться в европейскую экосистему электронной идентификации
-
Развод
Развод в Украине через приложение "Дія" станет доступным в 2026 году для пар без несовершеннолетних детей.
- Новые гранты єРобота
Правительственный проект єРобота предусматривает предоставление украинцам грантов для открытия бизнеса, развития предпринимательства и обучения. Он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест.
Как сообщал OBOZ.UA, Дія также готовит и другие услуги для водителей. Среди прочего, ожидается, что первая регистрация авто после растаможки будет происходить без МВД.
