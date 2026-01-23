Действие временно отключит часть услуг: какие не будут работать. Список

В Украине 24-25 января в будут проводить техническое обновление в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). В связи с этим часть социальных услуг в приложении и на портале Дія временно будет работать с ограничениями или будет недоступна.

Об этом сообщили в Дії. Там отметили, что сразу после завершения технического обновления пользователей проинформируют о возобновлении работы всех сервисов. Граждан просят следить за официальными сообщениями в приложении и на портале.

Какие услуги будут на паузе в приложении Дія

В мобильном приложении Дія временно не будут работать сервисы, связанные с социальными выплатами и статусом ВПЛ, в частности:

базовая социальная помощь;

комплексная помощь для ВПЛ;

изменение адреса фактического проживания ВПЛ;

отмена справки ВПЛ;

справка ВПЛ.

Какие услуги не будут работать на портале Дія

Во время технических работ на портале будут временно приостановлены следующие сервисы:

отмена справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

опека и попечительство над ребенком – регистрация кандидатом;

регистрация кандидатом в приемные родители или родители-воспитатели;

подача заявки, чтобы стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;

консультация по усыновлению ребенка;

усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета.

Дія готовит обновление: что добавят

Ожидается, что в Дії в 2026 году появятся около 10 новых сервисов. В частности, украинцы смогут разводиться, оформлять европротокол, регистрировать разрешения на оружие, получать гранты на собственное дело.

Европротокол

Европротокол в Дії появится в первом квартале 2026 года. Сейчас для оформления европротокола водителям часто приходилось использовать сторонние сервисы или бумажные бланки, а затем отдельно обращаться в страховую компанию. Новая услуга в Дії объединит эти шаги в один процесс.

Разрешения на оружие

Сейчас для получения разрешения на хранение и ношение (регистрация) гладкоствольного оружия нужно обратиться в Национальную полицию Украины с необходимыми документами. Новая процедура значительно упростит процесс.

eWallet

Это будущий сервис в приложении "Дія", который позволит украинцам безопасно хранить цифровые документы и ID-данные, подтверждать личность онлайн, пользоваться услугами как в Украине, так и в ЕС, и будет интегрироваться в европейскую экосистему электронной идентификации

Развод

Развод в Украине через приложение "Дія" станет доступным в 2026 году для пар без несовершеннолетних детей.

Новые гранты єРобота

Правительственный проект єРобота предусматривает предоставление украинцам грантов для открытия бизнеса, развития предпринимательства и обучения. Он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест.

Как сообщал OBOZ.UA, Дія также готовит и другие услуги для водителей. Среди прочего, ожидается, что первая регистрация авто после растаможки будет происходить без МВД.

