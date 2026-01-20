ДТП без полиции и регистрация авто по-новому: для водителей в Украине готовят большие изменения в 2026 году

Министерство цифровой трансформации готовит масштабное обновление приложения Дія для водителей авто. Большинство ключевых вопросов, связанных с автомобилями, планируют перевести в онлайн – без визитов в госучреждения и даже вызова полиции.

О нововведениях, запланированных на 2026 год, рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью. OBOZ.UA выбрал главное.

Оформление ДТП онлайн: цифровой европротокол

Нововведение обещают уже в первом квартале 2026 года, т.е. до конца марта. Ожидается, что электронный европротокол в Дії позволит:

не ждать приезда патрульной полиции;

не заполнять бумажные бланки;

не тратить несколько часов на оформление ДТП.

При каких условиях можно будет оформить ДТП онлайн

По словам Коваль, оформление ДТП будет происходить в несколько кликов без дополнительных обращений в службы. Для использования цифрового европротокола должны выполняться два условия:

оба участника аварии зарегистрированы в Дії;

у каждого есть действующий полис автогражданки.

Первая регистрация авто после растаможки без МВД

Еще одно важное изменение касается автомобилей, ввезенных из-за границы. Минцифры работает над тем, чтобы первую регистрацию растаможенного авто можно было пройти непосредственно в Дії.

Все основные действия планируют перевести в цифровой формат. Это означает, что владельцу больше не придется:

ехать в сервисный центр МВД;

стоять в очередях;

подавать бумажные документы.

Штрафы за парковку: уведомления и оплата в одном приложении

Отдельный блок изменений касается штрафов за нарушение правил парковки, прежде всего в крупных городах. Сейчас водители часто узнают о штрафах с опозданием или вообще случайно. В Минцифры планируют это изменить:

Дія будет присылать push-уведомление о выписанном штрафе;

о выписанном штрафе; водитель сразу будет видеть сумму и детали нарушения;

оплатить штраф можно будет прямо в приложении.

100% цифровизации водительских услуг

По словам Валерии Коваль, услуги для водителей являются одними из самых популярных среди украинцев. Именно поэтому министерство хочет перевести в онлайн все сервисы, связанные с:

владением автомобилем;

управлением транспортом;

взаимодействием водителя с государством.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Дії в 2026-м появятся около 10 новых сервисов. Они пригодятся не только водителям.

