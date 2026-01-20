ДТП без полиции и регистрация авто по-новому: для водителей в Украине готовят большие изменения в 2026 году
Министерство цифровой трансформации готовит масштабное обновление приложения Дія для водителей авто. Большинство ключевых вопросов, связанных с автомобилями, планируют перевести в онлайн – без визитов в госучреждения и даже вызова полиции.
О нововведениях, запланированных на 2026 год, рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью. OBOZ.UA выбрал главное.
Оформление ДТП онлайн: цифровой европротокол
Нововведение обещают уже в первом квартале 2026 года, т.е. до конца марта. Ожидается, что электронный европротокол в Дії позволит:
- не ждать приезда патрульной полиции;
- не заполнять бумажные бланки;
- не тратить несколько часов на оформление ДТП.
При каких условиях можно будет оформить ДТП онлайн
По словам Коваль, оформление ДТП будет происходить в несколько кликов без дополнительных обращений в службы. Для использования цифрового европротокола должны выполняться два условия:
- оба участника аварии зарегистрированы в Дії;
- у каждого есть действующий полис автогражданки.
Первая регистрация авто после растаможки без МВД
Еще одно важное изменение касается автомобилей, ввезенных из-за границы. Минцифры работает над тем, чтобы первую регистрацию растаможенного авто можно было пройти непосредственно в Дії.
Все основные действия планируют перевести в цифровой формат. Это означает, что владельцу больше не придется:
- ехать в сервисный центр МВД;
- стоять в очередях;
- подавать бумажные документы.
Штрафы за парковку: уведомления и оплата в одном приложении
Отдельный блок изменений касается штрафов за нарушение правил парковки, прежде всего в крупных городах. Сейчас водители часто узнают о штрафах с опозданием или вообще случайно. В Минцифры планируют это изменить:
- Дія будет присылать push-уведомление о выписанном штрафе;
- водитель сразу будет видеть сумму и детали нарушения;
- оплатить штраф можно будет прямо в приложении.
100% цифровизации водительских услуг
По словам Валерии Коваль, услуги для водителей являются одними из самых популярных среди украинцев. Именно поэтому министерство хочет перевести в онлайн все сервисы, связанные с:
- владением автомобилем;
- управлением транспортом;
- взаимодействием водителя с государством.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Дії в 2026-м появятся около 10 новых сервисов. Они пригодятся не только водителям.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!