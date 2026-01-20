Украинцы, которые установили на телефон Дію, могут оформить новую помощь: что стоит знать

В Украине запустили новый формат государственной поддержки для семей с низкими доходами – базовую социальную помощь. Она предусматривает ежемесячные выплаты в рамках экспериментального проекта и доступна, в частности, для граждан, которые пользуются приложением Дія на телефоне.

Видео дня

Речь идет о комплексной выплате, которая объединяет сразу несколько видов соцпомощи. Как объяснили в Министерстве социальной политики, теперь вместо оформления различных выплат семья может получать одну, базовую, рассчитанную сразу на всех членов домохозяйства.

Помощь назначают сроком на 6 месяцев. После этого она может автоматически продлеваться в течение всего периода действия экспериментального проекта, который продлится два года.

Базовая социальная выплата: как подать заявление

Оформить базовую социальную помощь можно онлайн через приложение Дія или лично – в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, подав письменное заявление. Место регистрации или фактического проживания значения не имеет.

Сейчас онлайн-услуга доступна для граждан, которые уже получают помощь малообеспеченным семьям или выплаты на детей одиноким матерям. Для подачи заявления в Дії необходимо иметь:

биометрический документ – ID-карту или загранпаспорт;

верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Пошаговая инструкция для Дії:

Обновите приложение Дія и авторизуйтесь.

Перейдите в раздел " Сервисы" – "Помощь от государства" – "Базовая социальная помощь" – "Получить помощь" .

. Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы.

Если все устраивает, нажмите "Подать заявление"и выберите Дія.Картку.

Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощ и – они объединятся в одну выплату.

и – они объединятся в одну выплату. Подпишите заявление Дія.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.

и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи. Когда все подписи будут собраны, заявление отправится автоматически.

После одобрения вы получите уведомление о назначении пособия.

Сумма базовой соцпомощи: как рассчитать

Сумма базовой социальной помощи определяется индивидуально для каждой семьи. В основе расчета – базовая величина, которая сейчас составляет 4500 грн.

Помощь исчисляется как разница между суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом. При этом учитывается состав семьи:

Категория члена семьи Доля от базовой величины (4500 грн) Расчетная сумма Уполномоченный представитель (1 член семьи, подает заявление) 100% 4500 грн Несовершеннолетние дети (до 18 лет) 100% 4500 грн Лица с инвалидностью I или II группы 100% 4500 грн Остальные члены семьи 70% 3150 грн

В качестве примера редакция OBOZ.UA предлагает взять семью в составе матери-одиночки, двух детей до 18 лет и бабушки-пенсионерки. Предположим, совокупный доход этой семьи составляет 10 тыс. грн в месяц.

Для расчета суммы базовой социальной помощи для такой семьи необходимо выполнить два шага:

определить расчетный базовый социальный доход семьи;

вычесть совокупный собственный доход семьи.

В нашем примере расчет базового социального дохода семьи проводится так:

Член семьи Доля от базовой величины (4500 грн) Расчет Сумма (грн) Мать-одиночка (уполномоченный представитель) 100% 1×4500 4500 Двое детей (до 18 лет) 2×100% 2×4500 9000 Бабушка (другой член семьи) 70% 1×3150 3150 Всего (базовый доход) - - 16 650 грн

От полученной суммы – 16 650 грн – нужно отнять совокупный доход семьи. В нашем случае это 10 тыс. грн. Таким образом размер базовой социальной помощи составит 6650 грн.

Кому могут отказать в выплате

Помощь не назначают в случае, если в семье есть трудоспособные взрослые, которые длительное время не работают, не учатся, не проходят службу и не состоят на учете в центре занятости.

и не состоят на учете в центре занятости. Еще одним основанием для отказа может стать значительная покупка или приобретение имущества на сумму более 100 тыс. грн за последний год, наличие крупных депозитов или облигаций, дополнительной недвижимости или нескольких относительно новых автомобилей.

за последний год, наличие крупных депозитов или облигаций, дополнительной недвижимости или нескольких относительно новых автомобилей. В то же время закон предусматривает ряд исключений – в частности для жилья на оккупированных территориях или имущества, уничтоженного в результате войны.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2026 года в Украине заработала программа єЯсла, которая предусматривает ежемесячную выплату 8 тысяч или 12 тысяч гривен для работающих родителей детей в возрасте от 1 до 3 лет. На использование этих денег установлены ограничения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!