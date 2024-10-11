Дія меняет имена, фамилии, даты рождения украинцев: как исправить ошибку

Применение и портал государственных услуг Дія может некорректно подтягивать имена, фамилии, даты рождения и другие личные данные украинцев. Если в такой информации присутствует ошибка, ее можно исправить, обратившись в госучреждение, выдавшее соответствующий документ.

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Об этом, как пишет Минфин, сообщили разработчики Дії. Но почему же появляются такие ошибки?

Дія не производит данные украинцев, а является лишь своеобразным их "агрегатором". По словам заместителя директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерии Ткач, происхождение некорректных данных имеет несколько причин:

"человеческий фактор", то есть неточности при первичном внесении данных собственноручно;

несоответствия между разными государственными базами;

технические сбои

Как исправить ошибки в Дії?

Если в сведениях Единого государственного реестра оказались описки, грамматические, арифметические или другие ошибки, об этом нужно уведомить субъект госрегистрации. То есть, нужно подать письменное заявление об обнаружении ошибки и оригинальный документ.

Следующий этап – проверка сведений в ЕГР на соответствие информации в документах, на основании которых она была внесена. Если несоответствие подтвердят, возможны два сценария развития событий:

если ошибка допущена со стороны госучреждения – ее безвозмездно исправят в день получения заявки;

если ошибка допущена со стороны заявителя – нужно будет уплатить 30% от административного сбора (87,6 грн) и предоставить подтверждающий документ. В противном случае в исправлении ошибки могут отказать.

Если в исправлении ошибки будет отказано, это решение может быть обжаловано через Министерство юстиции или Окружной административный суд. Впрочем, некоторым ошибкам удается исправить и через Дію – в таком случае все вопросы можно решить в электронном режиме.

Также OBOZ.UA сообщал, что бизнесу упростили процедуру подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Вместо обращения в центры Гоструда теперь документ можно заполнить в Разрешение на портале Дія.

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