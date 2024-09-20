В Дії запустили новую важную услугу: кто может воспользоваться

Бизнесу упростили процедуру подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Вместо обращения в центры Гоструда теперь документ можно заполнить єДозвіл на портале Дія.

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Как сообщили в Министерстве экономики, проект єДозвіл является частью комплексной услуги е-Підприємець. Подача декларации онлайн занимает считанные секунды.

"Благодаря єДозволу предприниматели сэкономят рабочее время, которое раньше тратили на оформление и получение лицензий, выводов, деклараций и других разрешительных документов. Эти изменения будут полезны для достаточно широкого круга предпринимателей. В прошлом году такую декларацию подали более 13,2 тысяч предпринимателей, за семь месяцев этого года – почти 8 тысяч. Мы ожидаем, что такой диджитал инструмент облегчит работу бизнеса", – объяснила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Декларация соответствия материально-технической базы – документ, который должны подавать в Гоструд предприятия, оперирующие тяжелыми машинами и механизмами. Чтобы подать ее онлайн, нужно:

авторизоваться на портале Дія;

перейти в раздел "Услуги";

найти комплексную электронную публичную услугу "е-Підприємець" и перейти в услугу;

выбрать услугу по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда через помощника или из перечня доступных услуг в составе комплексной электронной публичной услуги "е-Підприємець";

заполнить заявление на получение комплексной электронной публичной услуги "е-Підприємець" и подписать заявление.

Раньше регистрация документа могла продолжаться до пяти дней, а из-за неправильного заполнения его могли вернуть, и процесс приходилось начинать сначала. В єДозволі подать неправильно оформленную декларацию невозможно, поскольку все ошибки обнаруживаются автоматически и указываются при заполнении. То есть если декларация была принята, возвратов не будет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах Министерства цифровой трансформации расширить функционал Дії для бизнеса. На портале собираются добавить лицензии и разрешения, что сэкономит время украинцев, упростит процесс получения документов и исключит коррупционную составляющую.

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