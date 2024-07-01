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В Украине поймали на коррупции крупного чиновника: какую должность занимал

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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В Украине поймали на коррупции крупного чиновника

В Украине поймали на коррупции начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции, которое является главным органом по государственной правовой политике в 7 областях на западе Украины. Вместе с приспешниками он получал взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Имя уличенного в коррупции чиновника там называть не стали, однако, по данным СМИ, речь идет об Олеге Люкляне, которого уже уволили с занимаемой должности. Занимал он ее с сентября 2023 года.

Поймали на коррупции начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции

"За неправомерную выгоду чиновники управления Минюста предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей. По материалам дела, к организации преступной деятельности причастен бывший руководитель межобластной структуры Минюста, который привлек к противоправному механизму своих подчиненных. На момент разоблачения коррупционной схемы сотрудниками СБУ он являлся действующим руководителем учреждения", – рассказали в СБУ.

По данным СМИ, разоблаченным коррупционером является Олег Люклян

Детали коррупционной схемы в Западном межрегиональном управлении Минюста

По данным Службы, за взятку чиновники предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей. Для передачи средств организатор схемы привлек посредника – жителя Ивано-Франковска.

"В дальнейшем фигуранты распределяли денежное вознаграждение между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга", – сообщили там.

При этом подчеркивается: в ходе обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников обнаружены большие суммы наличных, "вероятно, полученные преступным путем". А кроме того:

  • материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке;
  • мобильные телефоны с подтверждением незаконной деятельности.

"В настоящее время экс-начальнику Западного межрегионального управления Минюста доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Он уволен с занимаемой должности. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме", – констатировали в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении положением и нецелевом использования средств бывшего директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года он по собственному усмотрению и вопреки требованиям бюджетного кодекса заключил с разными фирмами договоры на проведение ремонта дорог местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.

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