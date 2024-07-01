В Украине поймали на коррупции крупного чиновника: какую должность занимал

В Украине поймали на коррупции начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции, которое является главным органом по государственной правовой политике в 7 областях на западе Украины. Вместе с приспешниками он получал взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Имя уличенного в коррупции чиновника там называть не стали, однако, по данным СМИ, речь идет об Олеге Люкляне, которого уже уволили с занимаемой должности. Занимал он ее с сентября 2023 года.

"За неправомерную выгоду чиновники управления Минюста предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей. По материалам дела, к организации преступной деятельности причастен бывший руководитель межобластной структуры Минюста, который привлек к противоправному механизму своих подчиненных. На момент разоблачения коррупционной схемы сотрудниками СБУ он являлся действующим руководителем учреждения", – рассказали в СБУ.

Детали коррупционной схемы в Западном межрегиональном управлении Минюста

По данным Службы, за взятку чиновники предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей. Для передачи средств организатор схемы привлек посредника – жителя Ивано-Франковска.

"В дальнейшем фигуранты распределяли денежное вознаграждение между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга", – сообщили там.

При этом подчеркивается: в ходе обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников обнаружены большие суммы наличных, "вероятно, полученные преступным путем". А кроме того:

материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке;

мобильные телефоны с подтверждением незаконной деятельности.

"В настоящее время экс-начальнику Западного межрегионального управления Минюста доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Он уволен с занимаемой должности. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме", – констатировали в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении положением и нецелевом использования средств бывшего директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года он по собственному усмотрению и вопреки требованиям бюджетного кодекса заключил с разными фирмами договоры на проведение ремонта дорог местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.

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