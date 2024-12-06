Чиновникам в Украине значительно увеличили зарплаты: на каких должностях за месяц платят более 100 тыс. гривен

С начала 2024 года по состоянию на октябрь средняя зарплата в госучреждениях выросла почти на 20 тысяч гривен. По статистике, чиновники получают в месяц около трех средних украинских зарплат, а кое-где их зарплаты превышают даже 100 тыс. гривен.

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Согласно данным Министерства финансов, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти составляет 57,5 тыс. гривен, в то время как в начале года они получали 38,6 тыс. Лидерами среди госучреждений по показателю средней зарплаты являются:

Антимонопольный комитет Украины – 113,7 тыс. грн. Министерство цифровой трансформации Украины – 88,5 тыс. грн. Государственное агентство развития туризма Украины – 87,7 тыс. грн. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), – 83,5 тыс. грн. Государственная служба финансового мониторинга Украины – 83 тыс. грн. Государственная аудиторская служба Украины – 81,6 тыс. грн. Комитет по Национальной премии Украины имени Бориса Патона – 77 тыс. грн. Аппарат Верховной Рады Украины – 75,2 тыс. грн. Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 72,6 тыс. грн. Государственная таможенная служба Украины – 70,3 тыс. грн.

Еще заметнее выросли зарплаты руководства госорганов, а также впервые с апреля некоторые из них получили более 300 тыс. гривен. Лидерство среди других руководителей сохранили в НКРЭКУ – зарплата главы комиссии с сентября выросла почти на 42 тыс., до 330,7 тыс. грн.

В штате НКРЭКУ работает 531 сотрудник, что делает это учреждение одним из крупнейших по количеству работников в сфере энергетики. Высокие выплаты объясняются важностью регуляторных функций НКРЭКУ в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые являются стратегически важными для страны. Однако такие зарплаты значительно превышают средний уровень заработной платы, как в других государственных учреждениях, так и в частном секторе.

Но высокие зарплаты наблюдаются у руководителей других государственных органов. К примеру, главы пяти ведомств получили более 200 тыс.:

Государственная таможенная служба Украины – 276,7 тыс. грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины – 234,7 тыс. грн.

Национальное агентство по предотвращению коррупции – 232 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины – 218,4 тыс. грн.

Аппарат Верховной Рады Украины – 201,4 тыс. грн.

Высокие выплаты руководителям госучреждений свидетельствуют о приоритетности этих органов в системе государственного управления. Хотя общественность и эксперты неоднократно поднимали вопрос о целесообразности столь высоких зарплат, учитывая финансовую ситуацию в стране.

Также OBOZ.UA сообщал, что за октябрь временный глава "Укрэнерго" Алексей Брехт получил "чистыми" 434,8 тыс. грн. Кроме того, ему насчитали дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 33,3 тыс. грн.

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