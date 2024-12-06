Главе ПриватБанка за два месяца заплатили космическую сумму: озвучены зарплаты в "Укрэнерго" и крупнейшем госбанке

В Украине среди государственных банков наибольшую зарплату за прошлые месяцы получил уже уволенный Герхард Беш от ПриватБанка. Всего за несколько месяцев ему заплатили десятки миллионов гривен. Это гораздо меньше, чем платят новому руководителю (временному) "Укрэнерго". Его зарплата за прошлый месяц составила "чистыми" 434,8 тыс. грн.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из опубликованных отчетов о вознаграждении правления. Так, "чистыми" временный председатель "Укрэнерго" Алексей Брехт за прошлый месяц получил 434,8 тыс. грн. Кроме того, было начислено дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 33,3 тыс. грн. Члены правления зарабатывали:

305,8 тыс. грн. заработал Олег Скрипник. Кроме того, было начислено дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 23,7 тыс. грн.;

заработал Олег Скрипник. Кроме того, было начислено дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 23,7 тыс. грн.; 239,5 тыс. грн заработал Андрей Немировский. Начислено дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 31,6 тыс. грн;

заработал Андрей Немировский. Начислено дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 31,6 тыс. грн; 265,7 тыс. грн заработал член правления Сергей Галаган заработал Кроме того, было начислено на медицинское страхование 33,3 тыс. грн.

ПриватБанк

Председатель правления "Привата" Герхард Беш получил вознаграждение при увольнении (Председатель Правления был уволен 1 ноября 2024-го). За ноябрь он получил 4,7 млн грн. млн грн – "другие выплаты в денежной форме". 1,2 млн. до 1,6 млн. грн.

За последние три месяца Беш получил в ПриватБанке:

в сентябре – 2,1 млн грн

в октябре – 12,3 млн грн;

в ноябре – 4,7 млн грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. -претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц этого квартала.

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