Часть украинцев получит пенсии в августе раньше: кому выплатят средства до 10 числа

В августе 2026 года участники боевых действий, инвалиды войны, члены семей погибших защитников и лица, имеющие особые заслуги перед Украиной , получат пенсии в первую очередь – до 10 августа. Остальным пенсионерам выплаты будут производиться в обычном режиме с 4 по 25 августа через банки или АО "Укрпочта".

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для большинства пенсионеров выплаты будут производиться в течение всего месяца в соответствии с утвержденным Пенсионным фондом графиком.

Кто получит пенсию раньше

Как напоминают специалисты, законодательством определены категории граждан, для которых пенсионные выплаты финансируются в первоочередном порядке. К ним относятся:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

лица, имеющие особые заслуги перед Украиной.

Именно этим пенсионерам выплаты, как правило, поступают до 10 числа месяца. Для остальных украинских пенсионеров порядок выплат не меняется. Пенсионный фонд будет осуществлять финансирование с 4 по 25 августа.

Средства будут перечисляться в соответствии с индивидуальной датой выплаты, установленной для каждого получателя. Пенсию можно получить двумя способами – через банковское учреждение или через АО "Укрпочта", если пенсионер выбрал именно такой вариант получения средств.

Как узнать дату поступления средств

Если пенсионер хочет уточнить, когда именно поступит его пенсия, это можно сделать несколькими способами. В частности, информацию можно получить:

в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда;

по телефону горячей линии ПФУ;

в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность получать пенсию непосредственно по месту жительства. Такое право имеют люди с инвалидностью I группы, а также граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.

Чтобы оформить доставку пенсии на дом, необходимо подать соответствующее письменное заявление. Если же выплаты осуществляются через "Укрпочту", пенсионер может самостоятельно выбрать – получать средства в отделении или воспользоваться услугой доставки на дом.

Можно ли получать пенсию через представителя

Действующее законодательство также позволяет получать пенсионные выплаты через доверенное лицо. В то же время, если доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно подтверждать свое желание и в дальнейшем получать пенсию через представителя.

Таким образом, в августе порядок выплаты пенсий в целом не изменится. В то же время отдельные категории украинцев традиционно получат свои средства раньше благодаря первоочередному финансированию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые украинские пенсионеры могут увеличить размер своих выплат, если обратятся в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете и попросят учесть пропущенные периоды стажа или оптимизировать месяцы заработка. Перед подачей заявления стоит получить подробный расчет пенсии, ведь правильно выбранные для исключения месяцы и зачет всего страхового стажа могут положительно повлиять на размер пенсии.

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