Бывшего следователя СБУ приговорили к 9 годам колонии за получение взятки в десятки тысяч долларов – САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным в вымогательстве и получении от иностранца взятки в 80 тыс. долларов бывшего старшего следователя по особо важным делам управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области. За что присудил ему 9 лет лишения свободы. По имеющимся данным, зовут бывшего следователя Сергей Гливинский.

О приговоре сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Там отметили, что также:

бывший следователь получил запрет в течение 3 лет после заключения занимать должности в СБУ и органах правопорядка;

ему присуждена конфискация всего имущества;

его лишили особого звания старший лейтенант юстиции.

"Бывшего следователя ... признано виновным в требовании и получении неправомерной выгоды в размере 80 тыс. долларов США за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмену ареста банковских счетов иностранца", – говорится в сообщении.

В свою очередь, журналист Олег Новиков сообщил, что экс-следователя, получившего тюремный срок за вымогательство, зовут Сергей Гливинский. А также отметил: коллегия судей удовлетворила гражданский иск иностранца, у которого тот требовал деньги, "и взыскала [с него] имущественный ущерб в сумме 3,13 млн грн".

Впрочем, приговор пока не вступил в законную силу – он может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС. Для этого у защиты бывшего следователя есть 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же СБУ и Госбюро расследований разоблачили бывшего замминистра обороны на коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

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