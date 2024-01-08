Растратил почти 1 млрд грн: бывшего замминиста обороны "поймали" на коррупции

Служба безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований (ГБР) разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, чем растратил более 948 млн бюджетных гривен.

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Об этом сообщили в самой СБУ. Там отметили, что по данным следствия, к оборудке также причастны двое бывших подчиненных фигуранта:

экс-глава Департамента госзакупок Минобороны;

бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения ВСУ.

"Для реализации преступной схемы в 2022 году ее организаторы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане государства-агрессора. Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке", – говорится в сообщении.

В настоящее время всех троих подозревают по ряду статей УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Не первый случай

Как отметили в СБУ, ранее бывший замминистра обороны и экс-глава Департамента госзакупок министерства были уличены в еще одном эпизоде закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. Так, в феврале 2023 года было установлено, что они приобрели почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

"Данные изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов. И не могут должным образом защитить украинских воинов", – рассказали в службе.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинка Татьяна Глиняная, скандально известная как поставщик продуктов питания для Вооруженных сил Украины, в том числе яиц по 17 гривен, оказалась владелицей четырех гостиниц в курортном городе Сплит (Хорватия). В таком статусе она начала появляться на этих объектах в прошлом году.

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