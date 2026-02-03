Более 2 млн человек нужно привлечь на рынок труда: в Украине категорически не хватает работников

К 2030 году Украина планирует привлечь к рынку труда не менее 2 млн человек, в том числе за счет легализации занятости, возвращения украинцев из-за рубежа и переквалификации кадров. Первый этап реформы предусматривает вывод из "тени" 300 тыс. работников, что должно ежегодно приносить бюджету около 43 млрд грн.

Об этом заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак в интервью медиа. По ее словам, реформа не ограничивается изменениями в законодательстве – она предусматривает изменение философии трудовых отношений в условиях войны.

Фундаментом изменений должен стать новый Трудовой кодекс, который правительство уже одобрило. Он предусматривает значительно большую гибкость, чем действующее законодательство, и позволяет адаптировать трудовые договоры под реальные потребности как работодателей, так и работников. В министерстве называют эту модель "конструктором", в рамках которого один человек может выполнять несколько функций или сочетать различные форматы работы – при условии четкого юридического оформления.

Такой подход имеет особое значение в условиях войны, когда многие люди не могут работать полный день, меняют место жительства или вынуждены переквалифицироваться. Первым практическим шагом реформы станет легализация занятости не менее 300 тысяч человек, которые сегодня работают в "серой зоне". По оценкам Министерства экономики, это позволит ежегодно дополнительно наполнять бюджет примерно на 43 млрд грн.

Для этого в законодательстве четко зафиксировали признаки трудовых отношений, в частности регулярную оплату труда, контроль со стороны работодателя, фиксированный график, обеспечение рабочего места и инструментов. Отмечается, что это должно помочь отделить реальное предпринимательство от схем скрытой занятости, когда крупные компании маскируют наемный труд под деятельность ФЛП.

По словам Марчак, одна из ключевых проблем сегодня – глубокое несоответствие между навыками работников и потребностями бизнеса. Война лишь обострила структурные дисбалансы, которые накапливались годами. Люди с высокой квалификацией часто не могут найти работу по специальности в новых регионах, а работодатели одновременно не могут закрыть вакансии из-за недостатка нужных компетенций.

Отмечается, что это особенно заметно среди внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены кардинально изменить место жительства и сферу занятости. В таких условиях государство делает ставку на тесное взаимодействие между властью, работодателями и работниками.

Ключевым инструментом реформы должна стать цифровая экосистема "Горизонт", которую правительство анонсировало осенью. Она призвана объединить данные о вакансиях, навыках работников, образовательных курсах и потребностях рынка в единую систему.

Идея заключается в том, что человек сможет в несколько кликов найти работу в конкретном регионе, оценить, каких навыков ему не хватает, и получить рекомендации по обучению или переквалификации. Также это касается и работодателей, которые смогут быстрее находить нужных специалистов.

Отдельный акцент в реформе делают на возвращении трудовых мигрантов. По логике правительства, люди охотнее будут принимать решение о возвращении в Украину, если смогут найти работу еще до переезда, в частности в дистанционном формате.

Цифровые инструменты должны позволить украинцам за рубежом заранее видеть реальные вакансии, уровень зарплат и условия труда, чтобы возвращение не было "прыжком в неизвестность". В то же время государство признает, что в средне- и долгосрочной перспективе Украине может понадобиться привлечение иностранных работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2026-го составила 27 500 грн. Это на 22% больше, чем было год назад. Больше всего выросла зарплата у маркировщиков – на 150%, до 25 000 грн.

