Безработным в Украине могут увеличить выплаты: повышение готовят не для всех

Минимальное пособие по безработице в Украине планируют повысить до 3 000 грн с 1 октября 2024 года для тех, кто имеет страховой стаж и внутренне перемещенных лиц. Для людей без стажа размер выплат останется на уровне 1500 грн.

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Об этом говорится в постановлении от 19 сентября 2024 г. № 74 "О минимальном размере пособия по безработице". Такое решение принял Государственный центр занятости, и оно вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции.

Согласно проекту постановления, минимальный размер пособия по безработице вырастет с 2 500 грн до 3 000 грн. Однако это повышение будет доступно только для тех, кто имеет не менее семи месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев или для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных в центрах занятости.

Для лиц, не имеющих необходимого страхового стажа, минимальное пособие по безработице останется на уровне 1 500 грн. Это касается тех, кто не может документально подтвердить свои доходы или не был официально трудоустроен до момента регистрации как безработный.

Изменения в выплатах по безработице стали особенно актуальны в условиях войны. Важным фактором является то, что продолжительность выплат не может превышать 90 календарных дней для большинства безработных, утвержденных на период военного положения. Это решение внедрено для стимулирования более быстрого поиска работы и активизации экономической деятельности граждан. В то же время, некоторые категории могут иметь право на продление выплат в случае особых обстоятельств.

Несмотря на постепенное возобновление экономической активности в стране, уровень безработицы остается высоким. По данным Государственной службы занятости, количество официально зарегистрированных безработных в Украине за 2023 год сократилось вдвое до 96,1 тысяч человек, что можно объяснить частичным восстановлением рабочих мест и изменениями в структуре занятости населения. Однако, реальное количество безработных, по оценкам экспертов, значительно выше.

По состоянию на август 2024 года, в Украине зарегистрировано 104,7 тысяч безработных, из которых 80,6 тысяч - это женщины. Помощь по безработице в то время получали 55,9 тысячи человек. Стоит отметить, что количество безработных в реальности может быть больше из-за неофициальной занятости и трудностей в регистрации для некоторых групп населения.

Несмотря на текущую экономическую нестабильность, правительство прогнозирует постепенное снижение уровня безработицы в 2025 году. Предполагается, что с улучшением экономической активности, адаптацией производителей к новым условиям и увеличением рабочих мест уровень безработицы может снизиться до 17,7%. Это означает, что в стране работу будут искать около 2 миллионов человек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года, но возможность их повышения будет рассмотрена после исполнения бюджета за первое полугодие. Это зависит от экономической ситуации и международной помощи Украине.

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