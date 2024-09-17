Прожиточный минимум и минималку в Украине могут "разморозить" в 2025 году: при каких условиях

В 2025 году минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024, но возможность их повышения будет рассмотрена после выполнения бюджета за первое полугодие. Это зависит от экономической ситуации и международной помощи Украине.

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Об этом говорится в законопроекте №12000 о Государственном бюджете на 2025 год. В проекте Государственного бюджета пока не предусмотрено повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Эти показатели будут оставаться на уровне 2024, что означает, что минимальная зарплата в 2025 году будет составлять 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 3028 грн. Однако правительство планирует пересмотреть эти стандарты по итогам первого полугодия 2025 г., если экономическая ситуация улучшится.

Проект бюджета на 2025 год предусматривает, что Кабмин получит поручение рассмотреть этот вопрос по итогам первого полугодия. Таким образом, если экономическая динамика будет положительной, эти стандарты могут быть пересмотрены в сторону увеличения с учетом возможностей государственного бюджета.

Влияние международной финансовой помощи

Одно из ключевых изменений в финансовой политике Украины в 2025 году может стать возможным за счет получения международной помощи. Как известно, страны G7 пообещали выделить Украине 50 миллиардов долларов из замороженных активов РФ до конца 2024 года. Это может стать значительным ресурсом для государственного бюджета 2025 г. и способствовать пересмотру социальных стандартов.

Однако, учитывая сложную международную ситуацию, ЕС разрабатывает альтернативный план, предусматривающий предоставление кредитов в размере 20-40 миллиардов евро вместо первоначального плана. Этот фактор также может повлиять на финансовую стабильность Украины и решение о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума во второй половине 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне 2361 гривны, без повышений по сравнению с 2024 годом. Индексация пенсий произойдет в марте 2025 года, но значительное увеличение соцвыплат не предполагается.

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