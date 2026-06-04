Автомобилистов в Украине обманывают со "штрафами за ПДД": какая мошенническая схема раскрыта

В Украине активизировались мошенники, которые рассылают водителям фейковые сообщения о необходимости уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, чтобы под видом санкций выманить средства и завладеть персональными данными граждан.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он призвал украинцев пользоваться только официальными ресурсами для проверки и уплаты штрафов, а свои персональные и банковские данные вводить исключительно на проверенных государственных сервисах.

Какое главное правило

Официальное оповещение о правонарушениях происходит по четкой процедуре, которая не предусматривает рассылок на мобильные телефоны. Поэтому гражданам следует помнить, что:

департамент Патрульной полиции никогда не отправляет сообщений о штрафах на мобильные телефоны .

. если в течение 10 суток штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, не оплачен, владельцу транспортного средства направляется официальное письмо по почте.

Где безопасно проверить и оплатить штраф

Чтобы не стать жертвой аферистов, водителям советуют ориентироваться на адрес веб-ресурса – одним из главных признаков официального государственного сервиса является домен gov.ua. Проверить наличие штрафов без риска для кошелька можно на таких ресурсах:

вебпортал МВД;

портал Дія и мобильное приложение Дія;

Электронный Кабинет водителя;

мобильное приложение "Штрафы ПДД".

"Если у вас возникли сомнения относительно подлинности сообщения или информации о штрафе, обратитесь в подразделение административной практики управления патрульной полиции в вашем городе для проверки информации", – советует Белощицкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине зафиксировали массовую фишинговую рассылку от имени Государственной налоговой службы (ГНСУ), через которую мошенники пытаются выманить личные данные и деньги граждан и бизнеса. Налоговая призывает не открывать подозрительные письма, не переходить по посторонним ссылкам и проверять любую информацию только через официальные ресурсы.

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