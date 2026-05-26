Украинцам массово приходят сообщения о "налоговом долге": что не так с этими письмами

В Украине зафиксировали массовую фишинговую рассылку от имени Государственной налоговой службы (ГНСУ), через которую мошенники пытаются выманить личные данные и деньги граждан и бизнеса. Налоговая призывает не открывать подозрительные письма, не переходить по посторонним ссылкам и проверять любую информацию только через официальные ресурсы.

Об этом пишет пресс-служба ГНСУ. В ведомстве призвали украинцев быть максимально внимательными, поскольку злоумышленники все профессиональнее имитируют официальный стиль государственных органов.

По данным налоговой, аферисты присылают электронные письма, которые на первый взгляд выглядят вполне официально. В них обычно содержится сообщение о "неуплаченном налоговом долге", который якобы нужно немедленно погасить, чтобы избежать штрафов или других санкций. Для большей убедительности мошенники используют сразу несколько психологических и технических приемов:

добавляют логотипы и элементы дизайна, похожие на официальную символику ГНС;

подделывают адреса электронной почты, чтобы они напоминали настоящие государственные домены;

создают ощущение срочности, заставляя человека действовать быстро и без проверки;

вставляют ссылки на фальшивые сайты, которые могут быть почти идентичными официальным ресурсам.

Именно спешка и страх перед возможными проблемами с налоговой часто становятся главной причиной, по которой люди нажимают на опасные ссылки. В ГНСУ предупреждают, что открытие таких писем или переход по вложенным ссылкам может иметь серьезные последствия. Среди основных рисков:

автоматическая загрузка вредоносного программного обеспечения на компьютер или телефон;

похищение логинов, паролей и банковских реквизитов;

получение доступа к личным кабинетам налогоплательщика;

компрометация корпоративных данных компаний;

финансовые потери из-за несанкционированных платежей или кражи средств.

Особенно опасны такие атаки для бизнеса, ведь один неосторожный клик работника может открыть доступ мошенникам к внутренним системам предприятия. Специалисты по кибербезопасности советуют обращать внимание на несколько ключевых признаков, которые могут свидетельствовать о мошенничестве.

Во-первых, стоит внимательно проверять адрес отправителя. Часто он лишь визуально похож на официальный домен, но содержит лишние символы, ошибки или необычные окончания. Во-вторых, насторожить должна чрезмерная срочность сообщения, фразы вроде "оплатите немедленно", "ваш счет будет заблокирован" или "осталось несколько часов".

В-третьих, не следует доверять вложенным кнопкам или ссылкам, даже если они выглядят убедительно. Перед нажатием стоит навести курсор и проверить, куда на самом деле ведет URL. Также официальные государственные органы обычно не требуют платить налоговые долги через посторонние ссылки в электронных письмах.

В налоговой отмечают, что всю информацию о налоговых обязательствах следует проверять исключительно через официальные ресурсы службы и электронный кабинет налогоплательщика. Эксперты также рекомендуют использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять операционную систему и настроить двухфакторную аутентификацию для важных сервисов.

Кибермошенники все чаще используют темы, связанные с государственными услугами, налогами и финансами, поскольку такие сообщения вызывают у людей сильную эмоциональную реакцию. Под давлением страха перед штрафами или долгами пользователи значительно реже проверяют подлинность письма.

