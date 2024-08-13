Энергетический сектор Украины во время войны: проблемы и вызовы

Михаил Рева, энергетик с многолетним опытом, рассказал о серьезных проблемах в энергетическом секторе Украины, возникших из-за полномасштабной агрессии России. С началом войны инфраструктура получила значительные повреждения из-за постоянных бомбардировок, повлекших массовые отключения электроэнергии и перебои в поставке всех видов энергоносителей по всей стране.

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Михаил Рева работает в энергетике уже 25 лет. Его компании специализируются на электромонтажных и строительно-монтажных работах, а также выполняют полный спектр проектных и изыскательских работ по строительству, реконструкции, восстановлению и капитальному ремонту объектов энергетики. В сегодняшних условиях компании, основанные Ревой, активно участвуют в тендерных закупках и заключают контракты на восстановление и защиту энергетических объектов, в частности гидроэлектростанций Днепровской ГЭС и Каневской ГЭС.

Рева отмечает, что выполнение таких работ под постоянными обстрелами со стороны России не является легкой задачей и сопровождается значительными рисками для персонала и оборудования. Энергетикам приходится работать под угрозой жизни и здоровья, ежедневно подвергая себя опасности, чтобы вернуть свет и тепло в дома украинцев.

Кроме физических рисков, энергетический сектор сталкивается с экономическими проблемами, такими как дефицит финансирования, материалов и человеческих ресурсов. Многие производители оборудования и материалов прекратили производство или релоцировались из-за войны, что затрудняет поставку необходимых ресурсов. Блокировка границ также препятствует своевременной поставке оборудования. Государство нуждается в мобилизационном ресурсе, но многие мужчины, которые необходимы для восстановительных работ, мобилизованы на фронт.

Несмотря на все вызовы, восстановительные работы на поврежденных объектах производятся непрерывно. Компании ГАРАНТ ЭНЕРГО, основанные Ревой, постоянно ремонтируют и заменяют поврежденные сети и подстанции, строят защитные сооружения и другие критические компоненты инфраструктуры.

Михаил Рева отмечает, что после каждого нового обстрела объемы работ по восстановлению увеличиваются, в то время как финансовые возможности компаний уменьшаются. За время войны было повреждено более 50% энергетической инфраструктуры Украины, нанесен ущерб на сумму около 12 миллиардов долларов. Эти вызовы требуют координации усилий на национальном и международном уровнях.

Рева отмечает важность международной поддержки и инвестиций для восстановления энергетического сектора. Украина делает значительные усилия по ремонту и техническому обслуживанию, совершенствует системы противовоздушной обороны и усиливает физическую защиту энергетической инфраструктуры. Государство находит необходимые ресурсы для быстрого восстановления генерирующих и распределительных мощностей, несмотря на сложности военного времени.

Ожидается, что предстоящий зимний сезон будет особенно сложным из-за возможных перебоев в энергоснабжении. Однако энергетики компании Михаила Ревы не боятся новых вызовов и продолжают работать над стабильностью энергетического сектора. Они постоянно развиваются, осваивают новые знания и техники, чтобы быть готовыми к любым вызовам.