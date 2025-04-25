Экомито СВАМ грозит Украине потерей миллиардов долларов и рабочих мест, – Оринчак

Углеродная пошлина СВАМ, которую ввел Евросоюз, должна была бороться с климатическими изменениями, а оказалась оружием торговых войн. Если его действие распространится на Украину в полном объеме, мы рискуем лишиться миллиардов долларов, а наша экономическая интеграция с ЕС оказалась под угрозой.

Видео дня

Об этом заявила исполнительный директор Национальной добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак.

"Сначала СВАМ позиционировались как инструмент для борьбы с климатическими изменениями, а сейчас ЕС открыто признает, что этот инструмент прежде всего направлен на защиту собственных рынков и поддержку внутренних производителей. Деньги, получаемые Европой по продаже углеродных сертификатов, идут на субсидирование декарбонизации своей промышленности. То есть, на самом деле речь идет не только об экологии, но и о торговых войнах, в которых климатические вопросы – только прикрытие", – отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что из-за введения СВАМ Украина оказалась в крайне невыгодном положении: из-за пассивной позиции нашей страны к 2030 году Украина рискует потерять около 5 миллиардов долларов экспортных поступлений.

"Это не просто цифры, это потерянные инвестиции и рабочие места. Также СВАМ может существенно усложнить интеграцию Украины с ЕС: если украинские предприятия лишатся доступа к европейскому рынку, они вынуждены будут переориентироваться на другие регионы. Это фактически подвергнет сомнению экономическую интеграцию Украины с Европой, ведь реальная интеграция – это не только политические соглашения, а прежде всего торговля и инвестиции", – акцентировала эксперт.

Она также отметила, что большой проблемой для бизнеса остается неопределенность: украинские предприятия уже теряют значительные средства из-за отсутствия четких правил и прогнозов внедрения этого механизма.

"Сейчас Украине нужно максимально четко определить условия и правила работы СВАМ на предстоящие годы, а правительству срочно необходимо инициировать проведение переговоров с ЕС об смягчении или отсрочке условий. Исключение Украины из СВАМ по статье 37 – форс-мажор, – логично: с одной стороны, это станет настоящим испытанием механизмов включения в регулирование СВАМ. С другой стороны, такое решение позволит Украине еще больше интегрироваться в европейскую экономику, что выгодно для ЕС", – подчеркнула Оринчак.

Ранее генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов также заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому нужно настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.