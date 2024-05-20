Золото взлетело до рекордных максимумов из-за авиакатастрофы в Иране: как изменилась стоимость

Цена на золото достигла исторического максимума в $2450,07 за унцию, продемонстрировав подорожание на 1,4% из-за ожиданий смягчения монетарной политики ФРС (федеральная резервная система) и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Это произошло после снижения инфляции в апреле и новостей о крушении вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раисе на борту.

Об этом пишет Bloomberg. Последние торги показали, что трейдеры повышают ставки на возможное снижение стоимости заимствований ФРС уже в сентябре, что поддержало рост цен на золото.

Это происходит на фоне снижения инфляции в апреле, что оказалось значительно больше, чем ожидалось, способствуя падению доллара и росту казначейских облигаций. Цена на золото также выросла из-за роста геополитической напряженности.

19 мая в густом тумане разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, что усилило чувство рисков во всем регионе. Вскоре после этого инцидента нефтяной танкер, направлявшийся в Китай, был подбит ракетой хуситов в Красном море, дополнительно усилив напряженность.

"Ралли золота вызваны новостями из-за неопределенности по поводу того, что произошло в Иране ", - сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институциональных рынков ABC в Сиднее. Эта неопределенность и рост геополитических рисков привели к увеличению инвестиций в золото, традиционно считающегося "безопасным убежищем" во время кризисов.

Снижение инфляции и падение доллара создало благоприятные условия для роста стоимости металла. Золото, цена которого выражена в долларах, стало более привлекательным для инвесторов на фоне ослабления американской валюты. Кроме того, надежды на снижение стоимости заимствований ФРС увеличили привлекательность золота как инвестиции, поскольку этот металл не выплачивает проценты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в марте 2024 года мировые центробанки увеличили общие запасы золота на 16 тонн, преимущественно благодаря активным закупкам. Крупнейшим продавцом оказался Узбекистан, тогда как Турция оказалась одним из самых больших покупателей, увеличив свои резервы на 14,1 тонны.

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