Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоит

Из-за похолодания в Украине повысилось потребление электроэнергии. Однако одновременное включение мощных приборов в часы максимального потребления приводит к перегрузкам энергосистемы. Что, рассказали в "Укрэнерго", может вынудить энергетиков вернуть графики отключений света бытовым потребителям – т.е., в домах и квартирах украинцев. Таким образом, снова актуальным становиться покупка зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Цены же на такие приборы стартуют от 10 999 грн.

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Это зарядная станция, которая отличается своими небольшими размерами. Она меньше, чем, например, генератор, ее легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание.

Кроме генератора, EcoFlow часто сравнивают с павербанками. Однако мощность EcoFlow больше, как и размер. Благодаря выходу 220 В они могут работать много часов подряд и даже днями (в зависимости от того, какой мощности ваша модель).

Более того, EcoFlow более безопасен, экологичен и экономен. Если генераторы вредят окружающей среде и их нельзя устанавливать в помещениях, то с EcoFlow таких запретов нет. Кроме того, устройство не выдает такого шума, как генератор.

При этом следует помнить: способ подключения EcoFlow к сети с помощью кабеля с двумя "вилками" недопустим. Кроме того, правильно подключать все приборы напрямую к портативной станции. В случае недостаточного количества выходов 220 В, лучше использовать удлинитель.

EcoFlow можно использовать в качестве бесперебойного источника питания, подключив станцию к сети, а все необходимые приборы – к станции. Об этом рассказал руководитель сервисной службы Drone.ua Кирилл Шатов, видео доступно на YouTube-канале.

Как выбрать EcoFlow

Для определения, какая станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. Это, в частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции:

минимальная емкость станции – 2 640 Вт*ч;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список подходящих зарядных станций. Но без указания мест, где их можно купить. При этом следует помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – лишь несколько для примера.

Сколько стоит EcoFlow

Стоимость зарядных станций EcoFlow варьируется в зависимости от их мощности. В частности, в авторизованном магазине таке приборы стоят от 10 999 до 98 999 грн.

При покупке особое внимание следует обращать на наличие товара на складе. Если же его нет – придется подождать. Либо купить другую модель со схожими параметрами.

Украинцам могут снова начать отключать свет

Ранее же в "Укрэнерго" сообщили, что из-за похолодания в Украине существенно выросло потребление электроэнергии. Результатом чего может стать возвращение графиков отключений света. Впрочем, отметили там, избежать отключений можно. Для этого следует:

Стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы (с 7.00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00). В частности, следует поочередно включать электроплиту, чайник и обогреватель.

По возможности, перенести пользование мощной техникой на ночные часы "или хотя бы на периоды вне пиков потребления" (после 11:00 и после 21:00).

Выключать из розетки неиспользуемые приборы. Ведь даже в режиме ожидания "они потребляют достаточно много".

Кипятить в электрочайнике тот объем воды, который вам нужен.

Заменить лампы накаливания на энергосберегающие. А также обращать внимание на класс энергоэффективности приобретаемой бытовой техники.

Следить за тем, чтобы в доме не включалось лишнее освещение. В частности, не забывать выключать освещение в комнатах, в которых никого нет.

"Разница между потреблением в пиковые часы и в остальное время очень ощутима. Даже незначительная корректировка бытовых привычек – существенно поможет энергосистеме и всем потребителям пережить зимние холода", – рассказали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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