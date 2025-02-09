Украинцам с EcoFlow сделали важное предупреждение: что нужно обязательно сделать, даже когда есть свет

Украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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Об этом напомнили в украинском сегменте соцсети X. Первым важную тему поднял пользователь Падон.

Владельцам временно не эксплуатируемых зарядных станций раз в три месяца следует разряжать их до 30%. После этого устройство нужно зарядить до 85% (или некоторые модели – до 60%) и хранить до тех пор, пока в них не возникнет потребность.

В комментариях ему указали на то, что литий-железо-фосфатные и литий-ионные батареи, используемые в зарядных станциях от EcoFlow, не имеют "эффекта памяти", поэтому разряжать их до нуля процентов нет смысла. сократить их срок службы.

Как корректно эксплуатировать зарядные станции EcoFlow

Чтобы продлить срок эксплуатации устройства, владельцам следует помнить о некоторых правилах корректного использования. В частности, следует знать, что:

использовать кабель с двумя "вилками" для подключения станции ко всей сети дома/квартиры, подсоединив при этом кабель к станции через выход 220 В и розетки в доме – категорически запрещено;

не следует оставлять зарядную станцию разряженной в помещениях с отрицательной температурой;

не следует заряжать мощные станции линейки DELTA через удлинитель – это может привести к перегоранию удлинителя;

не рекомендуется заряжать или пользоваться станцией, когда она находится в сумке. Для транспортировки следует использовать только защитную сумку;

нельзя подключать к станции приборы большей мощности, чем указано в характеристиках;

не разрешается оставлять станцию подключенной к розетке (через зарядный кабель) в момент отключения электроснабжения – мощный всплеск и скачок электроэнергии после возобновления подачи может вызвать перегорание элементов станции.

Ранее OBOZ.UA уже писал советы Правительственной инициативы, которая координирует действия и обмен информацией об отопительном сезоне по эксплуатации EcoFlow. В частности, украинцам не советуют ставить тяжелые предметы на зарядную станцию, поскольку это значительно уменьшит срок ее эксплуатации.

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