Украинцам могут снова начать отключать свет: в "Укрэнерго" назвали причину
В Украине существенно выросло потребление электроэнергии. Причина – похолодание. Однако одновременное включение мощных приборов в часы максимального потребления приводит к перегрузкам энергосистемы. Результатом чего может стать возвращение графиков отключений света бытовым потребителям – т.е., в домах и квартирах украинцев.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: избежать же отключений можно. Для этого следует:
- Стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы (с 7.00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00). В частности, следует поочередно включать электроплиту, чайник и обогреватель.
- По возможности, перенести пользование мощной техникой на ночные часы "или хотя бы на периоды вне пиков потребления" (после 11:00 и после 21:00).
- Выключать из розетки неиспользуемые приборы. Ведь даже в режиме ожидания "они потребляют достаточно много".
- Кипятить в электрочайнике тот объем воды, который вам нужен.
- Заменить лампы накаливания на энергосберегающие. А также обращать внимание на класс энергоэффективности приобретаемой бытовой техники.
- Следить за тем, чтобы в доме не включалось лишнее освещение. В частности, не забывать выключать освещение в комнатах, в которых никого нет.
"Разница между потреблением в пиковые часы и в остальное время очень ощутима. Даже незначительная корректировка бытовых привычек – существенно поможет энергосистеме и всем потребителям пережить зимние холода", – рассказали энергетики.
Будут ли отключать свет в домах и квартирах украинцев из-за морозов
В свою очередь, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что если морозы в Украине достигнут 10 градусов, почасовые отключения света могут вернуться. Он отметил:
- Российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме.
- Атаки на газовые месторождения могли снизить добычу газа, необходимого для производства электроэнергии.
"В сочетании с морозами это повышает риски возврата к плановым отключениям", – объяснил Омельченко.
Впрочем, отметил он, даже в случае сильных морозов Украина может избежать отключения света бытовым потребителям. Для этого, по его словам, следует "обеспечить достаточный импорт электроэнергии и природного газа, а также ответственно относиться к потреблению".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!