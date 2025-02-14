Украинцам могут снова начать отключать свет: в "Укрэнерго" назвали причину

В Украине существенно выросло потребление электроэнергии. Причина – похолодание. Однако одновременное включение мощных приборов в часы максимального потребления приводит к перегрузкам энергосистемы. Результатом чего может стать возвращение графиков отключений света бытовым потребителям – т.е., в домах и квартирах украинцев.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: избежать же отключений можно. Для этого следует:

Стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы (с 7.00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00). В частности, следует поочередно включать электроплиту, чайник и обогреватель.

По возможности, перенести пользование мощной техникой на ночные часы "или хотя бы на периоды вне пиков потребления" (после 11:00 и после 21:00).

Выключать из розетки неиспользуемые приборы. Ведь даже в режиме ожидания "они потребляют достаточно много".

Кипятить в электрочайнике тот объем воды, который вам нужен.

Заменить лампы накаливания на энергосберегающие. А также обращать внимание на класс энергоэффективности приобретаемой бытовой техники.

Следить за тем, чтобы в доме не включалось лишнее освещение. В частности, не забывать выключать освещение в комнатах, в которых никого нет.

"Разница между потреблением в пиковые часы и в остальное время очень ощутима. Даже незначительная корректировка бытовых привычек – существенно поможет энергосистеме и всем потребителям пережить зимние холода", – рассказали энергетики.

Будут ли отключать свет в домах и квартирах украинцев из-за морозов

В свою очередь, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что если морозы в Украине достигнут 10 градусов, почасовые отключения света могут вернуться. Он отметил:

Российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме.

Атаки на газовые месторождения могли снизить добычу газа, необходимого для производства электроэнергии.

"В сочетании с морозами это повышает риски возврата к плановым отключениям", – объяснил Омельченко.

Впрочем, отметил он, даже в случае сильных морозов Украина может избежать отключения света бытовым потребителям. Для этого, по его словам, следует "обеспечить достаточный импорт электроэнергии и природного газа, а также ответственно относиться к потреблению".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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