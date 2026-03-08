Женщины массово осваивают новые профессии: почему зарплаты до сих пор заметно ниже мужских

Из-за войны и дефицита кадров украинские компании все чаще нанимают женщин на профессии, которые ранее считались "мужскими", и уже 64% работодателей практикуют такой подход. В то же время гендерный разрыв в зарплатах сохраняется – в некоторых сферах женщины могут зарабатывать на десятки процентов меньше мужчин.

Об этом сообщили аналитики одной из профильных компаний, которые выяснили, что работодатели более охотно нанимают женщин на исторически "мужские" позиции, однако до сих пор существует гендерный разрыв в зарплатах, пишет AgroPortal. Украинский рынок труда начал меняться значительно быстрее, чем это происходило в предыдущие десятилетия.

Если раньше гендерные роли в профессиях были довольно стабильными, то после 2022 года ситуация начала стремительно меняться. Причинами стали несколько факторов:

мобилизация мужчин в Вооруженные силы;

отток части трудоспособного населения за границу;

дефицит рабочей силы в ключевых отраслях экономики.

Поэтому бизнес вынужден был пересмотреть устоявшиеся кадровые стереотипы и активнее привлекать женщин к работе в сферах, которые традиционно считались "мужскими". Особенно заметными эти изменения стали в таких отраслях, как:

аграрный сектор;

промышленность;

логистика;

государственное управление.

В этих сферах женщины все чаще занимают должности, которые ранее преимущественно занимали мужчины. По результатам исследования "Барометр рынка труда", 64% украинских компаний уже трудоустраивают женщин на исторически "мужские" позиции. Для сравнения, еще год назад таких работодателей было чуть больше половины.

Еще 9% компаний заявили, что пока не практикуют подобный подход, однако планируют начать это делать в ближайшее время. Эксперты отмечают, что эти изменения имеют прежде всего экономическую природу. Бизнес не может позволить себе держать вакансии открытыми месяцами, когда на рынке не хватает работников.

Фактически кадровый дефицит заставляет работодателей отказываться от гендерных стереотипов и шире смотреть на потенциальных кандидатов. По данным Глобального индекса гендерного разрыва, который ежегодно публикует World Economic Forum, Украина в течение 2022-2025 годов постепенно сокращает разницу между мужчинами и женщинами в нескольких ключевых сферах:

экономике;

образовании;

здравоохранении;

политическом представительстве.

Также положительную динамику продемонстрировал Украинский индекс гендерного равенства. По последним данным, он составляет 61,4 балла из 100 возможных. Формально эти показатели свидетельствуют о постепенном приближении к гендерному балансу. Однако на практике ситуация остается более сложной.

Несмотря на то, что женщины все чаще работают в новых отраслях и занимают позиции, которые раньше были почти исключительно мужскими, проблема неравенства в оплате труда сохраняется. В начале полномасштабного вторжения официальный гендерный разрыв в зарплатах составлял около 18,6%. В некоторых секторах экономики он был значительно больше – до 41,4%.

По данным национального Индекса гендерного равенства за 2025 год, ситуация фактически не претерпела существенных изменений – разница в оплате труда между мужчинами и женщинами остается примерно на том же уровне. Таким образом, женщины получили более широкий доступ к профессиям, но это не означает автоматического финансового равенства.

Одной из причин сохранения неравенства является отсутствие системного контроля за равенством оплаты труда во многих компаниях. Исследование показало, что значительная часть работодателей вообще не отслеживает гендерные аспекты зарплатной политики. Около трех четвертей компаний считают, что уровень зарплаты зависит исключительно от конкретного кандидата и не связан с гендером.

В то же время примерно каждый пятый работодатель признает, что женщины часто соглашаются работать за более низкую зарплату, чем мужчины. Именно эта разница в зарплатных ожиданиях может незаметно воспроизводить неравенство. Если компания ориентируется только на запрос кандидата, а не на рыночные стандарты, зарплатный разрыв фактически закрепляется автоматически.

Проблема гендерного неравенства в оплате труда уже признана на государственном уровне. В рамках Национальной стратегии правительство поставило цель постепенно сократить зарплатный разрыв. Согласно планам, к 2030 году разница в оплате труда между мужчинами и женщинами должна уменьшиться до 13,6%.

