Ждать ли доллара по 40 грн: аналитики озвучили украинцам прогнозы на осень

Курс доллара в Украине вряд ли подскочит до 39-40 грн/долл., даже при условии продолжения зерновой блокады в Черном море. Валютных резервов Национального банка будет достаточно, чтобы обеспечить стабильность украинской валюты.

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Однако с началом осени может наблюдаться традиционное повышение спроса на наличную инвалюту. И это приведет к умеренному подорожанию "бакса" в Украине, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он отметил, что прогнозировать точный курс доллара в Украине на осень пока сложно. "Однако Нацбанк, имея рекордные резервы более 41,5 млрд долларов, вряд ли допустит обвал гривни до 39-40 грн/долл.", – отметил аналитик.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в свою очередь, считает: курс доллара в Украине останется в районе 37 грн/долл. Как рассказал Паращий в комментарии OBOZREVATEL, текущая стабильность на наличном валютном рынке Украины будет продолжаться по крайней мере, до конца 2023 года.

"Прогноз такой, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года. Возможные колебания – может, 50 копеек", – отметил эксперт.

Курс доллара в Украине 16 августа

Украинские банки утром 16 августа выставили курс доллара на уровне 37,1/37,7 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 5 коп. – в продаже.

Фактическая стоимость валюты сильно различается в зависимости от банка. Например, среди крупных финучреждений самый высокий курс в покупке установил Укрэксимбанк – 37,15 грн. А продает доллар дороже всего "Креди Агриколь" – 38,2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный же прогноз курса доллара в Украине после войны же рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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