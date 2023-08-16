В Украине новый курс доллара: как пересчитали стоимость валюты в банках

Украинские банки переписали курс наличного доллара. Утром 16 августа его выставили на уровне 37,1/37,7 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 5 коп. – в продаже.

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Среди больших учреждений самый высокий курс в покупке выставил Укрэксимбанк – 37,15 грн. За ним – Креди Агриколь Банк – 37,1 грн.

Самый низкий – Укргазбанк, 36,9 грн. А также ПриватБанк – 36,95 грн.

Продает доллар дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,2 грн. А кроме того – Укрэксимбанк, 37,95 грн.

Дешевле всего – ПриватБанк, 37,55 грн. А также OTP Bank – 37,65 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс определилина уровне 37,59/37,7 грн (покупка/продажа). Это:

на 11 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 10 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет осенью

Как рассказал OBOZREVATEL, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, текущая стабильность на наличном валютном рынке Украины будет продолжаться по крайней мере, до конца 2023 года. собственно, грядущей осенью наличный доллар все также будет стоить в районе 37 грн.

"Прогноз такой, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года. Возможные колебания – может, 50 копеек", – сказал эксперт.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, отметил он, ввиду сложившейся ситуации более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

"Если говорить о горизонте инвестирования, к примеру, в 2-3 года, мы відим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы более стратегически вкладывать гривню в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать на более чем 20% в год", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный же прогноз курса доллара в Украине после войны же рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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