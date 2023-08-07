Такого еще не было: валютные резервы Украины побили новый абсолютный рекорд

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за июль выросли на $2,71 млрд – до $41,7 млрд. Этот самый высокий показатель за всю историю независимости Украины. К примеру, в начале полномасштабной войны, утром 24 февраля 2022 года, ЗВР составляли $27,42 млрд.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный по итогам июня 2023 года. А до того – по состоянию на 1 мая 2011 года, – $38,3 млрд.

"В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – объяснили в НБУ.

Нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,6 месяца последующего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считается уровень в 3 месяца покрытия.

Что повлияло на объем ЗВР в июле

Валютные поступления на счета правительства за месяц составили $4,68 млрд. А на обслуживание долгов Украина потратила всего $394,6 млн.

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал $1,87 млрд, а выкупил – $12,9 млн. Чистая продажа валюты составила $1,86 млрд.

. Нацбанк продал $1,87 млрд, а выкупил – $12,9 млн. Чистая продажа валюты составила $1,86 млрд. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на $266 млн.

"Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", – объяснили в Нацбанке.

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ впервые за год снизил учетную ставку – с 25 до 22%. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут дешевле для банков. В перспективе это может привести к удешевлению потребительских кредитов.

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