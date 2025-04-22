Завод "Юниграна" из орбиты Шапрана вопреки аресту выиграл тендер для полиции на 730 млн грн: что известно

Объект подсанкционной бизнес-империи Игоря Наумца "Юнигран", которой завладел броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран вместе со своим партнером Владимиром Осиповым, не только продолжает работу в Житомирской области, но и выиграл государственный тендер на 730 тыс. грн. Предполагается, что предприятие по производству тротуарной плитки ООО "Юни Люкс" поставит свою продукцию Управлению полиции охраны в Одесской области.

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Об этом свидетельствуют результаты тендера UA-2025-02-28-007056-a. В документации указано, что "Юни Люкс" выиграл тендер 11 марта 2025 года. Также уже прошел период подачи обжалования – он длился до 17 марта. Соответственно, результаты тендера обжалованы не были.

Как обратили внимание журналисты "СтопКор", решение было принято, несмотря на то, что на "Юни Люкс" был наложен арест определением Печерского райсуда от 5 марта. "И все это – несмотря на заявления о том, что прежнее имущество подсанкционного "Юниграна" национализировано и передано в управление АРМА", – добавляют журналисты. Они считают, что таким образом компетентные органы не только не останавливают незаконную работу предприятий Шапрана, но и "помогают делкам зарабатывать".

Дело в том, что ранее в процессе мониторинга в Житомирской работе на заводе по производству плитки ООО "Юни Люкс" были зафиксированы работы, которые продолжаются несмотря на наложенный Печерским судом 5 марта арест. Тогда журналисты вызвали на место полицию, но местные правоохранители странным образом "не увидели" несанкционированной деятельности.

Полиция нашла и допросила понятых, утверждавших, что завод не работает. Расследователи написали заявление о совершении преступления и добавили в него видеофайлы, однако полиция "не увидела" в постановлении ареста.

"Возникает вопрос: куда смотрят органы контроля и АРМА? И почему дельцы, которые через вновь созданные фирмы завладели имуществом подсанкционной бизнес-империи "Юнигран", несмотря на уголовные производства, спокойно продолжают зарабатывать на активах, которые должны приносить доход государству?" – отмечают журналисты.

Напомним, Шапран вместе с партнерами, вероятно, по схеме с фиктивными компаниями и кредитами, вывели из-под санкций имущество "Юниграна", включая оборудование и лицензии. Теперь этот бизнес работает дальше – уже в их пользу, хотя должен был функционировать в пользу государства.

При этом 21 марта о приобретении права управления активами "Юниграна" сообщила пресс-служба АРМА. Передача произошла на основании решения Печерского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора (ОГП). Там отмечали, что АРМА получило в управление такие активы группы компаний корпорации "Юнигран":

ООО "Юни Сервис";

ООО "Коростенская добывающая компания";

ООО "Малинская добывающая компания";

ООО "Юни Люкс";

ООО "Юни Стоун Плент";

более 130 единиц специальной автомобильной техники;

земельные участки;

объекты недвижимого имущества;

специальные разрешения на использование недр.

Отмечалось также, что рамках угол овного производства, расследуемого по ряду статей Уголовного кодекса Украины, на активы группы компаний был наложен арест. Уголовные дела возбуждены, в частности, по фактам "создание, руководства преступной организацией, а также участие в ней, финансирование терроризма и незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации".

После этого Хозяйственный суд Киева передал в доход государства спецразрешение на пользование недрами Коростенского месторождения в Житомирской области. Это один из ключевых активов подсанкционной бизнес-империи Наумца "Юнигран".

Напомним, деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Государственное бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов. По данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Наумца, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции затронули три кипрских компании, связанные с "Юниграном". Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать и распоряжаться своими активами в Украине.

Но в 2024 году контроль над активами подсанкционного "Юниграна" получил Шапран – чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Для передачи подсанкционных активов Шапрану вместо их национализации, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран" –ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс". Эти компании, подконтрольные Шапрану и Осипову, начали скупать активы и имущество "Юниграна" по заниженным ценам. Также Шапран и Осипов, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром", которая пыталась переоформить на себя "юниграновские" спецразрешения на добычу ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее из-за дела Шапрана и Опимаха был уволен замглавы Госгеонедр Сергей Дехтяренко. Он исполнял обязанности руководителя Госгеонадр после отставки Романа Опимаха и до назначения Олега Гоцинца.

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