Суд конфисковал у фирмы Шапрана однин из ключевых активов подсанкционного "Юниграна": опубликовано решение

Хозяйственный суд Киева передал в доход государства спецразрешение на пользование недрами Коростенского месторождения в Житомирской области. Это один из ключевых активов подсанкционной бизнес-империи Игоря Наумца "Юнигран", которую взял под контроль броварской бизнесмен и экс-депутат Сергей Шапран.

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Об этом говорится в тексте решения, опубликованного в судебном реестре. "Взыскать в доход государства Украины специальное разрешение на пользование недрами № 634 от 16.09.1996 (Коростенское (Стремигородское) месторождение) (права на пользование недрами, предоставленными специальным разрешением), недропользователем по которому на момент постановления решения в соответствии с сведениями Государственной службы геологии и недр Украины зарегистрировано ООО "Коростенская добывающая компания", – говорится в тексте решения.

Как отмечали в своем расследовании журналисты проекта "Схемы", ранее это спецразрешение принадлежало группе компаний "Юнигран" подсанкционного российского бизнесмена Игоря Наумца. Журналисты, в частности, установили, что бизнес Наумца в Украине стоимостью 1 млрд грн, несмотря на санкции СНБО и арест, в 2024 году перешел к новому владельцу в обход государства. Как выяснили "Схемы", новым владельцем этих активов стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесщины Олегом Кипером.

Спецразрешение изначально было "записано" на фирму "Коростенский карьер", которую связывают с Наумцем и группой компаний "Юнигран". В апреле 2024 года актив был продан за 1 млн грн копании "Новел Пром". А уже в октябре 2024 года "Новел Пром" перепродал за 2 млн грн права "Коростенской добывающей компании", конечным бенефициаром которое СМИ называют Сергея Шапрана.

Еще в сентябре02024 года кипрская компания "И.ЭС. Майнинг Компани Лимитед" как акционер "Коростенского карьера" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать продажу спецразрешения недействительным. Истцы заявляли, что соглашение с "Новел Пром" было заключено без согласия акционеров, т.к. они не могли распоряжаться имуществом из-за санкций, наложенных СНБО на Игоря Наумца и Елену Калпу как конечных бенефициаров актива. Кроме того, утверждалось, что "если бы разрешение на пользование недрами месторождения предоставлялось Госгеонадрами, то только начальная цена аукциона составляла бы 32 млн грн".

В ходе судебных рассмотрений дела представили Службы безопасности Украины (СБУ), Офисе генпрокурора (ОГП) и Министерства юстиции признавали, что передача спецразрешения произошла с нарушениями санкций. Представители СБУ также просили суд признать сделки купли-продажи недействительными и в дальнейшем взыскать в пользу государства само спецразрешение и 3 млн грн от его продажи и перепродажи.

По сути теперь, в марте 2025 года, судья Роман Бойко отказал истцу – кипрской фирме. Вместо этого он принял решение конфисковать права на добычу полезных ископаемых и упомянутые 3 млн грн в доход государства.

Это уже не первое судебное решение, которое восстанавливает справедливость в деле "Юниграна". Так, ранее Печерский районный суд Киева передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) такие активы подсанкционной бизнес-империи:

корпоративные права ООО "Юни Сервис", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "Малинская добывающая компания", ООО "Юни Люкс", ООО "Юни Стоун Плент";

более 130 единиц специальной автомобильной техники;

земельные участки;

объекты недвижимого имущества;

специальные разрешения на использование недр.

Кроме того, в рамках уголовного производства, расследуемого по ряду статей Уголовного кодекса Украины, на активы группы компаний был наложен арест.

Скандал с "Юниграном": как бизнес Наумца выводили из-под санкций

В 2024 году украинским СМИ стало известно, как именно активы "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен вместо национализации оказались в частной собственности. Об этом сообщалось в громком расследовании проекта "Схемы".

Шапран, по данным медиа, в целом является владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, бизнесмен занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За будущее". Деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Государственное бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов. По данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Наумца, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции затронули три кипрских компании, связанные с "Юниграном". Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать и распоряжаться своими активами в Украине.

Но в 2024 году ситуация вышла из-под контроля. Контроль над активами подсанкционного "Юниграна" получил Шапран – чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Для передачи подсанкционных активов Шапрану вместо их национализации, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран".

Три из них и были переданы АРМА в 2025 году. В общей сложности речь шла о 4 фирмах: ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс". Эти компании, подконтрольные Шапрану и Осипову, начали скупать активы и имущество "Юниграна" по заниженным ценам. Таким образом, были переданы все ключевые активы – от офисов и заводов до автопарка и мелкого инвентаря.

Также Шапран и Осипов, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром", которая пыталась переоформить на себя "юниграновские" спецразрешения на добычу ископаемых. А это один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи Наумца.

Наумец, утверждающий, что сейчас живет в Великобритании, заявил "Схемам", что якобы стал жертвой рейдерства, направленного против активов "Юниграна", и отметил, что это "вероятно, было спланировано" Шапраном, которого он обвинил во "всех этих уголовных разбирательствах". Шапран – украинский мультимиллионер, владелец Броварского алюминиевого завода под Киевом.

Наумец также показал журналистам отрывок из соглашения, которое, по его словам, подписал с Шапраном в сентябре 2023 года. В документе говорится об обязательстве Шапрана помочь Наумцу с юридическими проблемами в обмен на 50% в "Юнигран". У Шапрана отрицают, что тот подписывал соглашение с Наумцом, обсуждал такое соглашение и участвовал якобы в рейдерском захвате или "любой незаконной деятельности". "Шапран намекнул, что его подпись на документе, который показал Наумец, была подделана, и призвал "Схемы" проанализировать его. Сравнение с его подписью на нескольких официальных документах показало, что они выглядят схожими", – говорится в расследовании.

Только в течение 2024 года компании, через которые Шапран завладел структурами "Юниграна", заработали более 500 млн грн. Среди заказчиков фактически подсанкционной продукции этих компаний оказались, в частности, коммунальные предприятия из Киевской и Житомирской областей. Если бы санкции действительно работали, эти средства мог бы заработать украинский госбюджет. Их хватило бы на 20 тыс. бронежилетов, 10 тыс. дронов Mavic или 1,5 тысячам внедорожников для Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, после последних судебный решений СМИ стало известно, что Шапран искусственно банкротит "Юнигран". По словам самого подсанкционного Наумца, только в "Юнигране" задолженность перед коллективом превышает 8 млн грн, а в остальных компаниях цифра превышает 10 млн.

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