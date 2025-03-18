Кража спецразрешений "Юниграна": из-за дела Шапрана и Опимаха уволен замглавы Геонадр

Заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадра) Сергея Дехтяренко уволили с занимаемой должности. Отмечается, что чиновника уволили по собственному желанию, но это произошло через несколько дней после завершения даты дисциплинарного производства по нему касательно дела, связанного с отчуждением спецразрешений на добычу гранита в Житомирской обл.

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Об уходе Дехтяренко говорится в распоряжении Кабинета министров от 7 марта 2025 года. Он занимал должность заместителя председателя Геонадр по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Следует заметить, что Дехтяренко исполнял обязанности руководителя Госгеонадра после отставки Романа Опимаха и до назначения Олега Гоцинца. 3 марта истек срок завершения дисциплинарного производства, открытого по отношению к нему Дехтяренко в январе.

Кроме того, в ноябре-2024 и январе-2025 Хозяйственный суд города Киева оштрафовал Дехтяренко на 30 280 грн. Штрафы выписали за нарушение постановления об обеспечении иска от 30.10.2024, которое запрещало вносить изменения в специальное разрешение № 634 от 16.09.1996 на добычу гранитов месторождения Коростенское (Стремигородское) в Житомирской области, выданного на имя АО "Коросте".

Скандал с "Юниграном": как Госгеонадра переоформляли спецразрешения на Шапрана

Речь идет о скандальной истории фактического вывода из-под санкций имущества холдинга "Юнигран", оцениваемого в 1 млрд грн. В центре сделки находится бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, которые, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром". Она и пыталась переоформить на себя спецразрешения компаний группы "Юнигран" – а это один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи Наумца, на овладение которой и был нацелен Шапран.

В марте 2024 года Государственная служба геологии и недр, которую тогда возглавлял Роман Опимах, возобновила действие лицензий для трех компаний группы "Юнигран", несмотря на то, что санкции против их бенефициара-россиянина Игоря Наумца оставались в силе. Впоследствии эти спецразрешения были перепроданы структурам, связанным с Шапраном и Осиповым, среди которых фигурирует уже упомянутое ООО "Новел Пром".

Это привело к вмешательству Министерства юстиции, признавшему изменения в госреестре незаконными, несмотря на то, что соглашения продолжились, указывая на возможный конфликт интересов в Госгеонадрах. Впрочем, несмотря на запреты, в ноябре-2024 Госгеонадра уже под руководством Дехтяренко в рекордно быстрый срок переоформили очередное спецразрешение на добычу ископаемых фирмы Сергея Шапрана.

Как писал OBOZ.UA, также в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они были связаны с незаконной добычей песка, в частности, в Киеве. Однако результат этих следственных действий до сих пор не известен.

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